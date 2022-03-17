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Agredida com cabeçadas

Homem é preso após ameaçar mulher com facão em Vila Velha

Caso foi registrado no bairro João Goulart na noite desta quarta (16). A vítima relatou que o marido estava bêbado e ameaçou matá-la com o facão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2022 às 11:26

Publicado em 17 de Março de 2022 às 11:26

Caso de estupro está sendo investigado pela Delegacia de Plantão Especializado da Mulher
Caso foi registrado na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 45 anos foi preso depois de agredir a mulher com tapas e cabeçadas e ainda ameaçá-la com um facão, na noite desta quarta-feira (16), no bairro João Goulart, em Vila Velha, na Grande Vitória.
Quando os policiais militares chegaram ao endereço da vítima, a mulher foi encontrada com o rosto inchado e ferimentos no braço esquerdo, no joelho e no pé. A vítima disse que o marido estava bêbado e ameaçou matá-la com o facão.
O homem foi encaminhado à delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, juntamente com o facão de aproximadamente 50 cm, apreendido pelos policiais. 
Durante o trajeto, segundo o boletim da Polícia Militar, Nelcimar Costa chegou a dizer que iria colocar fogo no carro do casal e que sairia da prisão assim que pagasse a fiança.
A Polícia Civil informou que o homem de 45 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações do g1 ES

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