Homem é preso após ameaçar mulher com facão em Vila Velha

Caso foi registrado na delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 45 anos foi preso depois de agredir a mulher com tapas e cabeçadas e ainda ameaçá-la com um facão, na noite desta quarta-feira (16), no bairro João Goulart, em Vila Velha , na Grande Vitória

Quando os policiais militares chegaram ao endereço da vítima, a mulher foi encontrada com o rosto inchado e ferimentos no braço esquerdo, no joelho e no pé. A vítima disse que o marido estava bêbado e ameaçou matá-la com o facão.

O homem foi encaminhado à delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, juntamente com o facão de aproximadamente 50 cm, apreendido pelos policiais.

Durante o trajeto, segundo o boletim da Polícia Militar, Nelcimar Costa chegou a dizer que iria colocar fogo no carro do casal e que sairia da prisão assim que pagasse a fiança.

A Polícia Civil informou que o homem de 45 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV).