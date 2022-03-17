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Violência

Homem é agredido com facão por filho da namorada em Vila Velha

Agressor não aceitava o namoro da mãe com a vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2022 às 08:01

Publicado em 17 de Março de 2022 às 08:01

Crime aconteceu em rua de Itapoã, em Vila Velha.
Crime aconteceu em rua de Itapoã, em Vila Velha. Crédito: Oliveira Alves
Um vendedor ambulante foi atingido por golpes de facão, na noite de terça-feira (15), no bairro Itapuã, em Vila Velha. O suspeito de ser o autor das facadas é o filho da namorada da vítima.
Segundo a Polícia Civil, ambulante tem 45 anos e estava indo visitar a namorada quando o filho dela, que não aceitava o relacionamento deles, partiu para cima do homem com um facão.
Uma ambulância foi chamada para fazer o socorro. A Polícia Militar estava no bairro, mas não localizou o agressor. 
"Ele gritava pedindo socorro. Meu marido e meu filho desceram para ver o que era e ele, mesmo com a gente descendo, ele não parou" , contou uma testemunha que preferiu não se identificar.
A vítima foi internada em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. A reportagem tentou falar com a namorada do vendedor ambulante, mas ninguém atendeu. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e que ninguém foi preso. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta.

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