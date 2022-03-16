Aluno será indenizado em R$ 25 mil após ter dedo amputado em escola da Serra

Fórum Cível da Serra, onde foi proferida a decisão pela indenização ao aluno Crédito: Divulgação/TJES

Um aluno da rede municipal de ensino, que teve o dedo amputado devido a lesão causada em uma escola da Serra , terá que ser indenizado em R$ 25 mil. A decisão foi proferida pela juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal do município. Na época do acidente, o estudante de 12 anos tentou agarrar uma bola na aula de Educação Física, quando prendeu o anel que usava no dedo anelar da mão direita na trave, o que lhe causou a lesão e amputação do membro.

Ao examinar o processo, a juíza determinou que, diante da comprovação que o acidente aconteceu quando o estudante estava nas dependências da escola, a responsabilidade da guarda era da instituição.

“No caso, resta evidente a responsabilidade estatal pelo acidente sofrido pelo autor na dependência da escola, tendo em vista que o Estado responde pela incolumidade física das pessoas que se encontram em suas dependências, devendo zelar pela sua segurança”, diz a sentença.