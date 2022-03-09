Condomínio no ES terá que pagar R$ 30 mil a criança que caiu em caixa de esgoto

Boatos diziam que estava acontecendo um assalto na rua e que a vítima teria as características de seu pai, o que causou agitação na criança. A menina acabou pisando e caindo na caixa de esgoto enquanto procurava obter informações sobre o ocorrido.

Por isso, o juiz concluiu que o condomínio violou o direito à livre circulação. Também foram considerados cabíveis os danos morais, visto que os transtornos sofridos pela autora da ação, de acordo com a sentença, são incontestáveis. Portanto, a indenização foi fixada em R$ 30 mil, além de R$ 70 pelos danos materiais referentes ao gasto total com locomoção.