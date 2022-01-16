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Leonel Ximenes

Ex-patroa terá que indenizar empregada acusada de furto no ES

Justiça considerou que a ex-empregadora provocou danos morais à vítima

Públicado em 

16 jan 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Justiça
A Justiça de Águia Branco rejeitou as alegações da defesa Crédito: Pixabay
Uma mulher foi condenada pela Justiça, em Águia Branca, a indenizar sua ex-empregada a quem acusou de ter furtado dinheiro da bolsa da sua ex-patroa. A vítima relatou na ação que foi chamada para retornar à casa da sua empregadora, onde trabalhava sem receber os devidos direitos trabalhistas, quando ela afirmou que a profissional deveria devolver seu dinheiro que havia roubado, demitindo-a no mesmo momento.
Entretanto, a ex-patroa contestou a acusação, afirmou que sumiram R$ 2 mil de sua bolsa, mas negou à Justiça ter acusado a ex-funcionária de roubo dessa quantia. A condenada afirmou também que seu marido pediu a uma pessoa que levasse a empregada até ele, momento em que ele mesmo a demitiu.
Diante do caso, o juiz da Vara Única de Águia Branca, no Noroeste do Estado, verificou que a maioria das provas testemunhais colhidas contraria as alegações da defesa. Destacou, ainda, que no dia seguinte ao ocorrido, a empregada procurou a polícia para registrar a prática de crime contra honra, demonstrando o impacto causado em sua integridade moral pela ex-patroa.
Portanto, de acordo com o magistrado, foi comprovada a efetiva lesão à honra, à imagem e à dignidade da vítima, praticada por meio da acusação feita pela sua ex-empregadora, razão pela qual a condenou ao pagamento de R$ 1 mil por danos morais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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