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Leonel Ximenes

Banco condenado a indenizar família de morto negativado no SPC no ES

Viúva descobriu que suposto acordo havia sido firmado após a morte do seu marido

Públicado em 

04 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tribunal de Justiça do ES indeferiu o recurso da instituição financeira
Tribunal de Justiça do ES indeferiu o recurso da instituição financeira Crédito: Divulgação
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou decisão de juiz de primeira instância e condenou uma instituição financeira a indenizar em R$ 12 mil, por danos morais, uma família cujo marido e pai teve seu nome inscrito em órgãos de proteção de crédito mesmo após a sua morte.
Segundo consta no processo, a viúva contou que, após o falecimento do marido, em um acidente de carro, foi surpreendida com diversas cobranças feitas pela instituição financeira.
Indignada e convicta de que aquelas cobranças eram indevidas, ela leu o contrato e descobriu que o acordo havia sido firmado após a morte do seu marido. Ainda segundo a dona de casa, as cobranças geraram desconforto e tristeza nela e nos seus três filhos.

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O desembargador Carlos Simões Fonseca, relator do processo na Segunda Câmara Cível do TJES, entendeu que foi correta a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do contrato firmado entre a instituição financeira e o marido e pai dos apelados após o seu falecimento e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3 mil para cada um dos quatro integrantes da família.
O relator também negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, sendo acompanhado à unanimidade pelos demais desembargadores da Segunda Câmara Cível do TJES.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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