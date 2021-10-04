Banco condenado a indenizar família de morto negativado no SPC no ES

Tribunal de Justiça do ES indeferiu o recurso da instituição financeira Crédito: Divulgação

Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou decisão de juiz de primeira instância e condenou uma instituição financeira a indenizar em R$ 12 mil, por danos morais, uma família cujo marido e pai teve seu nome inscrito em órgãos de proteção de crédito mesmo após a sua morte.

Segundo consta no processo, a viúva contou que, após o falecimento do marido, em um acidente de carro, foi surpreendida com diversas cobranças feitas pela instituição financeira.

Indignada e convicta de que aquelas cobranças eram indevidas, ela leu o contrato e descobriu que o acordo havia sido firmado após a morte do seu marido. Ainda segundo a dona de casa, as cobranças geraram desconforto e tristeza nela e nos seus três filhos.

O desembargador Carlos Simões Fonseca, relator do processo na Segunda Câmara Cível do TJES, entendeu que foi correta a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência do contrato firmado entre a instituição financeira e o marido e pai dos apelados após o seu falecimento e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3 mil para cada um dos quatro integrantes da família.