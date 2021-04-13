Cliente que encontrou “corpo estranho” em alimento será indenizada no ES

No processo, a comerciante se defendeu argumentando que não teve responsabilidade pelo delito, porque, segundo a empresária, o produto colocado à venda no mercado não tinha defeitos quando foi fabricado.

A juíza também observou que a vítima comprovou que comprou o produto dentro do prazo de validade e também demonstrou a presença da larva. Portanto, ao verificar a existência de corpo estranho dentro da lata de milho em conserva, e a exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, a magistrada entendeu que foi caracterizado o dano moral.