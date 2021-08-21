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Leonel Ximenes

Posto “distraído” que cobrou a mais terá que indenizar cliente no ES

Justiça reconheceu que valor cobrado de consumidora foi maior do que constava na bomba de gasolina

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

21 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bomba de combustível
Bomba de combustível: de olho no preço Crédito: Divulgação
Um posto de gasolina em AracruzNorte do Espírito Santo, foi condenado a indenizar um cliente, por danos morais, no valor de R$ 2 mil, segundo decisão do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Aracruz.
Conforme a sentença, a consumidora foi abastecer seu veículo, tendo solicitado o abastecimento de R$ 60,00, esperando que o valor cobrado pelo litro da gasolina fosse o mesmo que constava na bomba de combustível, R$ 4,39, cuja forma de pagamento seria por aplicativo, quando, na verdade, o valor, efetivamente, foi de R$ 4,54.

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A direção da empresa não apresentou defesa, ou seja, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Diante disso, a juíza leiga, em sentença homologada pelo juiz do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Aracruz, entendeu que a relação existente entre as partes é de consumo.
Assim, a juíza julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais, pois afirma estar claro que a atitude do posto de combustível merece punição e que a consumidora deve ser indenizada pelos danos sofridos.

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Além disso, a Justiça concluiu que a situação demonstra o descaso e menosprezo da parte da empresa com a consumidora, comprovados em vídeo, e com o fato do valor cobrado ter sido modificado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Aracruz Direito do Consumidor Justiça Combustível
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