Posto “distraído” que cobrou a mais terá que indenizar cliente no ES

Bomba de combustível: de olho no preço Crédito: Divulgação

Um posto de gasolina em Aracruz Norte do Espírito Santo , foi condenado a indenizar um cliente, por danos morais, no valor de R$ 2 mil, segundo decisão do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Aracruz.

Conforme a sentença, a consumidora foi abastecer seu veículo, tendo solicitado o abastecimento de R$ 60,00, esperando que o valor cobrado pelo litro da gasolina fosse o mesmo que constava na bomba de combustível, R$ 4,39, cuja forma de pagamento seria por aplicativo, quando, na verdade, o valor, efetivamente, foi de R$ 4,54.

A direção da empresa não apresentou defesa, ou seja, não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Diante disso, a juíza leiga, em sentença homologada pelo juiz do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Aracruz, entendeu que a relação existente entre as partes é de consumo.

Assim, a juíza julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais, pois afirma estar claro que a atitude do posto de combustível merece punição e que a consumidora deve ser indenizada pelos danos sofridos.