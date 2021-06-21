Celular “resistente” pegou água e apagou. E cliente será indenizada no ES

Sabe aqueles celulares cujos fabricantes garantem que são “à prova d’água”? Pois é, essa promessa acabou parando na Justiça do Espírito Santo
, por ação de uma consumidora que se sentiu lesada em seus direitos ao comprar um aparelho desse tipo que acabou apresentando defeito após entrar em contato com... a água.
Aos fatos: segundo consta no processo ao qual a coluna teve acesso, uma consumidora ingressou com uma ação na Justiça contra o fabricante do smartphone, após ter negada a cobertura de garantia para o conserto do aparelho.
Ela conta que o aparelho, segundo o fabricante, suportaria profundidade de até 1 metro, pelo tempo de até 30 minutos, mas a consumidora alegou que o celular, ainda na garantia, começou a apresentar vários problemas.
A vítima levou o smartphone para a assistência técnica e lá foi surpreendida ao saber que o aparelho teve contato com a água. Contudo, de acordo com as especificações do produto, o aparelho é resistente a respingos, água e poeira, razão pela qual a autora da ação pediu que o fabricante fosse condenado a consertar, substituir o aparelho ou devolver o valor pago pelo celular.
O representante da indústria, entretanto, argumentou à Justiça que o pedido seria improcedente, porque, segundo ele, o celular teve contato com algum tipo de líquido que não seria água, motivo pelo qual o conserto não estaria coberto pela garantia.
A juíza leiga que analisou o caso, entretanto, entendeu que cabe ao fornecedor, por imposição do Código de Defesa do Consumidor
, não só comercializar seus produtos, mas também entregá-los ao comprador com as devidas características anunciadas.
Dessa forma, o fabricante foi condenado a substituir o celular por outro com a mesma especificação técnica. Mas o pedido de danos morais da cliente foi julgado improcedente na sentença, homologada pelo magistrado do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Barra de São Francisco
, que considerou que a consumidora não comprovou que sofreu os transtornos alegados no processo.