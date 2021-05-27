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Leonel Ximenes

Prefeitura no ES terá que indenizar mulher que caiu em bueiro e se machucou

Vítima requereu o total de R$ 20 mil de indenização, inclusive por danos estéticos, mas a Justiça decretou a em R$ 5 mil, por danos morais

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 11:58

Públicado em 

27 mai 2021 às 11:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
A falta de proteção dos bueiros é um perigo aos pedestres
A falta de proteção dos bueiros é um perigo aos pedestres Crédito: CBN Vitória
A Justiça condenou a Prefeitura de Guarapari a indenizar uma mulher, em R$ 5 mil, por danos morais, após ela ter caído em bueiro em via pública e sofrido várias lesões em uma das pernas. Segundo relatou a vítima, o acidente aconteceu porque a grade de proteção do bueiro estava quebrada.
Inicialmente, a vítima requereu uma indenização total de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil por danos morais e os outros R$ 10 mil por danos estéticos. A autora da ação, entretanto, segundo a sentença da juíza leiga do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Guarapari, não comprovou que as lesões provocaram deformidades irreparáveis e permanentes em seu corpo.
Na ação, a prefeitura alegou que a moradora de Guarapari não comprovou que o município foi omisso na conservação da via pública e que, por isso, não teria responsabilidade pelo acidente.
Mas essa tese não foi acatada pela magistrada, que observou que o bueiro onde aconteceu a queda está localizado em via pública pertencente ao município, e que a requerente sofreu lesões ao cair no bueiro, necessitando de atendimento médico.

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Também segundo os autos, ficou constatado, por meio de depoimento de testemunhas, que a grade de ferro estava quebrada antes do ocorrido, e que foram realizados reparos pela prefeitura após o acidente.
“Ficou comprovado que o fato se deu unicamente pela omissão da parte requerida [a Prefeitura de Guarapari], que não teve o zelo de ao menos isolar o bueiro ou sinalizá-lo. Tanto é assim que as duas testemunhas da parte requerente [a vítima] ouvidas na instrução processual afirmaram que o buraco já se encontrava quebrado”, escreveu a juíza em sua sentença. A ação começou a tramitar na Justiça em setembro de 2019.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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