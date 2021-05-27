Prefeitura no ES terá que indenizar mulher que caiu em bueiro e se machucou

A falta de proteção dos bueiros é um perigo aos pedestres Crédito: CBN Vitória

A Justiça condenou a Prefeitura de Guarapari a indenizar uma mulher, em R$ 5 mil, por danos morais, após ela ter caído em bueiro em via pública e sofrido várias lesões em uma das pernas. Segundo relatou a vítima, o acidente aconteceu porque a grade de proteção do bueiro estava quebrada.

Inicialmente, a vítima requereu uma indenização total de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil por danos morais e os outros R$ 10 mil por danos estéticos. A autora da ação, entretanto, segundo a sentença da juíza leiga do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Guarapari, não comprovou que as lesões provocaram deformidades irreparáveis e permanentes em seu corpo.

Na ação, a prefeitura alegou que a moradora de Guarapari não comprovou que o município foi omisso na conservação da via pública e que, por isso, não teria responsabilidade pelo acidente.

Mas essa tese não foi acatada pela magistrada, que observou que o bueiro onde aconteceu a queda está localizado em via pública pertencente ao município, e que a requerente sofreu lesões ao cair no bueiro, necessitando de atendimento médico.

Também segundo os autos, ficou constatado, por meio de depoimento de testemunhas, que a grade de ferro estava quebrada antes do ocorrido, e que foram realizados reparos pela prefeitura após o acidente.