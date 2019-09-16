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Desnível

Viatura da polícia quase capota ao passar em bueiro com desnível no E

Após perder o controle ao passar no bueiro, que também estava com a tampa solta, o carro da Polícia Civil atingiu outro veículo. Há outros bueiros na avenida na mesma situação

Publicado em 

16 set 2019 às 07:18

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 07:18

Veículo da Polícia Civil quase capotou ao passar em um bueiro com desnível na avenida Leitão da Silva, em Santa Lúcia Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um veículo da Polícia Civil quase capotou ao passar em um bueiro com desnível na avenida Leitão da Silva, em Santa Lúcia. O carro acabou atingindo a lateral de outro carro. Ninguém ficou ferido no acidente, que aconteceu no último domingo (15).
Além do desnível em relação ao asfalto, a tampa estava solta, o que fez com que o motorista perdesse o controle.
> Desnível entre asfalto e bueiros gera reclamações na Leitão da Silva
Estávamos voltando da ocorrência e indo em direção à base, passei por cima do bueiro. A tampa se abriu e agarrou embaixo do carro. Perdemos o controle da direção do veículo, que quase tombou e bateu em outro carro. Falta sinalização para essas tampas
Walter Santana, investigador da Polícia Civil
O motorista do outro carro contou que o bueiro está 5 cm acima do asfalto. No mesmo local, tem outros dois bueiros na mesma situação. "A obra foi mal executada e outros acidentes serão causados se não acertarem essas tampas que estão aqui", reclamou o empresário Carlos Gonçalves.
A TV Gazeta entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), mas o órgão ainda não se pronunciou sobre o assunto. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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