Viatura da polícia quase capota ao passar em bueiro com desnível no E

Um veículo da Polícia Civil quase capotou ao passar em um bueiro com desnível na, em. O carro acabou atingindo a lateral de outro carro. Ninguém ficou ferido no acidente, que aconteceu no último domingo (15).

Além do desnível em relação ao asfalto, a tampa estava solta, o que fez com que o motorista perdesse o controle.

Estávamos voltando da ocorrência e indo em direção à base, passei por cima do bueiro. A tampa se abriu e agarrou embaixo do carro. Perdemos o controle da direção do veículo, que quase tombou e bateu em outro carro. Falta sinalização para essas tampas

O motorista do outro carro contou que o bueiro está 5 cm acima do asfalto. No mesmo local, tem outros dois bueiros na mesma situação. "A obra foi mal executada e outros acidentes serão causados se não acertarem essas tampas que estão aqui", reclamou o empresário Carlos Gonçalves.