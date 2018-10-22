Até tampas de bueiros estão roubando em Vitória

Nem mesmo as grelhas  conhecidas como tampas de boca de lobo  escapam das ações de. Em, 62 tampas já foram furtadas, gerando um prejuízo de quase R$ 20 mil aos cofres do. Cada um chega a custar cerca de R$ 300.

De acordo com a, as últimas grelhas, que foram furtadas no, no último final de semana, já foram substituídas pela Central de Serviços. O órgão registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Segundo a prefeitura, aestá investigando os casos. O órgão afirmou que asda Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) também podem ajudar a investigar os casos e tentar inibir o crime.

"Contamos com câmeras de videomonitoramento da Guarda Municipal em diferentes as regiões da cidade para nos auxiliar. Se algum munícipe presenciar esses furtos ou outro tipo de depredação contra o patrimônio público, deve acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar pelo número 190. Lembramos ainda que receptação também é crime. Ou seja, quem estiver comprando o material furtado também pode ser preso e ter que pagar pelo dano causado ao erário público", finalizou o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim Gonçalves.