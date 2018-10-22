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Vandalismo

Até tampas de bueiros estão roubando em Vitória

Pelo menos 62 já foram furtados na capital, dando prejuízo de R$ 20 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 20:47

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 20:47

Equipe faz a substituição de grelhas que são furtadas nas vias da cidade Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
Nem mesmo as grelhas   conhecidas como tampas de boca de lobo  escapam das ações de criminosos. Em Vitória, 62 tampas já foram furtadas, gerando um prejuízo de quase R$ 20 mil aos cofres do município. Cada um chega a custar cerca de R$ 300.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, as últimas grelhas, que foram furtadas no Bairro Maruípe, no último final de semana, já foram substituídas pela Central de Serviços. O órgão registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
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OCORRÊNCIAS
Segundo a prefeitura, a Polícia Civil está investigando os casos. O órgão afirmou que as câmeras de videomonitoramento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) também podem ajudar a investigar os casos e tentar inibir o crime. 
"Contamos com câmeras de videomonitoramento da Guarda Municipal em diferentes as regiões da cidade para nos auxiliar. Se algum munícipe presenciar esses furtos ou outro tipo de depredação contra o patrimônio público, deve acionar a Guarda Municipal e a Polícia Militar pelo número 190. Lembramos ainda que receptação também é crime. Ou seja, quem estiver comprando o material furtado também pode ser preso e ter que pagar pelo dano causado ao erário público", finalizou o secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim Gonçalves.
 

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