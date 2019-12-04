Bueiros sem tampa provocam acidente com ciclista em Vila Velha

Edir Tomaz, de 53 anos, ficou internado entre quinta-feira (28) e domingo (1) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um homem de 53 anos sofreu um acidente na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Vale Encantado, em Vila Velha . Andando de bicicleta durante a noite da quinta-feira (28), Edir Tomaz caiu em bueiros que estavam destampados, em uma curva da pista. Com a queda, ele chegou a desmaiar e perdeu parte da orelha esquerda.

Depois de três dias internado, ele recebeu alta e explicou como aconteceu o acidente. "Eu estava vindo de Araçás, seguindo sentido Rio Marinho, em Cariacica. Ao trocar de faixa, deparei com esses bueiros destampados e cai dentro deles. Foi muito rápido, não vi nada. Se estivessem tampados, isso nunca teria acontecido", contou.

Dezenas de bueiros tiveram as tampas furtadas na Rodovia Leste-Oeste Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Ele pedalava na companhia do genro e do filho, que passou momentos de desespero ao ver o pai desacordado na rodovia. "É bastante complicado você ver o pai desmaiado, toda a cena. Foi um desespero tentar reacordá-lo. Graças a Deus, ele voltou à consciência e não quebrou nada. Mas, de qualquer forma, fica o trauma", desabafou.

Ao todo, a reportagem contou mais de 40 bueiros destampados apenas no respectivo trecho da Rodovia Leste-Oeste. Além de ter encontrado o problema em outros pontos da via. Há aproximadamente três meses, em setembro deste ano, bueiros destampados já eram uma realidade na estrada.

O OUTRO LADO

Responsável pelo trecho, o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) informou que já está fazendo um novo levantamento do que será necessário fazer para as devidas reposições e orientou a população a não trafegar nas pistas, já que o trecho foi contemplado com calçada e ciclovia.