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Rodovia Leste Oeste

Bueiros sem tampa provocam acidente com ciclista em Vila Velha

Edir Tomaz perdeu parte da orelha no acidente; a rodovia teve dezenas de tampas furtadas que não foram repostas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 22:14

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 22:14

Edir Tomaz, de 53 anos, ficou internado entre quinta-feira (28) e domingo (1) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um homem de 53 anos sofreu um acidente na Rodovia Leste-Oeste, na altura do bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Andando de bicicleta durante a noite da quinta-feira (28), Edir Tomaz caiu em bueiros que estavam destampados, em uma curva da pista. Com a queda, ele chegou a desmaiar e perdeu parte da orelha esquerda.
Depois de três dias internado, ele recebeu alta e explicou como aconteceu o acidente. "Eu estava vindo de Araçás, seguindo sentido Rio Marinho, em Cariacica. Ao trocar de faixa, deparei com esses bueiros destampados e cai dentro deles. Foi muito rápido, não vi nada. Se estivessem tampados, isso nunca teria acontecido", contou.
Dezenas de bueiros tiveram as tampas furtadas na Rodovia Leste-Oeste Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Ele pedalava na companhia do genro e do filho, que passou momentos de desespero ao ver o pai desacordado na rodovia. "É bastante complicado você ver o pai desmaiado, toda a cena. Foi um desespero tentar reacordá-lo. Graças a Deus, ele voltou à consciência e não quebrou nada. Mas, de qualquer forma, fica o trauma", desabafou.
Ao todo, a reportagem contou mais de 40 bueiros destampados apenas no respectivo trecho da Rodovia Leste-Oeste. Além de ter encontrado o problema em outros pontos da via. Há aproximadamente três meses, em setembro deste ano, bueiros destampados já eram uma realidade na estrada.

O OUTRO LADO

Responsável pelo trecho, o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES) informou que já está fazendo um novo levantamento do que será necessário fazer para as devidas reposições e orientou a população a não trafegar nas pistas, já que o trecho foi contemplado com calçada e ciclovia.
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta

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