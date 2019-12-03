Santa Leopoldina: trecho da rodovia ES 264 é liberado

A Ponte Seca, localizada na rodovia ES-264, em Santa Leopoldina, já está liberada para o fluxo de veículos. O trecho havia sido interditado na manhã desta terça-feira (03) para obras de manutenção preventiva. Os serviços tiveram início às 8h e acabaram por volta das 17h30. Todos os acessos também foram normalizados.
Equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) estiveram no local para orientar os motoristas. Durante o bloqueio, o trânsito seguiu por desvio pelo município de Santa Teresa.