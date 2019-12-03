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Trânsito liberado

Santa Leopoldina: trecho da rodovia ES 264 é liberado

A Ponte Seca estava bloqueada para obras de manutenção. Os serviços terminaram por volta das 17h30 desta terça-feira (03)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 20:25

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 20:25

A Ponte Seca, em Santa Leopoldina, é liberada para fluxo de veículos Crédito: Divulgação | DER
A Ponte Seca, localizada na rodovia ES-264, em Santa Leopoldina, já está liberada para o fluxo de veículos. O trecho havia sido interditado na manhã desta terça-feira (03) para obras de manutenção preventiva. Os serviços tiveram início às 8h e acabaram por volta das 17h30. Todos os acessos também foram normalizados.
Equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) estiveram no local para orientar os motoristas. Durante o bloqueio, o trânsito seguiu por desvio pelo município de Santa Teresa.

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