Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari

Um homem de 27 anos foi preso dentro de um ônibus, em Vila Velha, nesta segunda-feira (20), suspeito de esfaquear e roubar uma pessoa no último sábado (18), no bairro Aeroporto, em Guarapari, no Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, além de desferir a facada, o suspeito levou o celular e dinheiro da vítima, que precisou ser socorrida. Após o crime, os policiais receberam informações de que o homem planejava fugir para o interior do Estado.
A equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari conseguiu identificar o ônibus em que ele viajava e interceptou o veículo em Vila Velha, onde foi realizada a prisão. O suspeito, que não teve o nome divulgado, já responde por outros crimes na Justiça, como tráfico de drogas. Ele foi autuado por tentativa de latrocínio e encaminhado ao sistema prisional.