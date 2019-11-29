Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atenção, motoristas!

Interdição total: obra fechará trecho da ES 264 em Santa Leopoldina

Fechamento da rodovia acontecerá a partir das 8h da próxima terça-feira (2), na altura da Ponte Seca (km 145,7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 17:36

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 17:36

ES 264: trecho da Ponte Seca será interditado para realização de obras preventivas Crédito: Divulgação | DER-ES
A rodovia ES 264 terá um trecho totalmente fechado em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado, durante a próxima terça-feira (2). Por causa de obras preventivas, a Ponte Seca (na altura do km 147,5) será interditada a partir das 8h. A liberação do tráfego no local deve acontecer no mesmo dia, apesar de ainda não ter um horário definido.
Os motoristas que precisarem passar pela região devem seguir por um desvio em Santa Teresa. O local, onde passa a tubulação da Barragem Suíça, fica no entorno dos municípios de Santa Maria de JetibáSanta Teresa e Cariacica (Sede). Todas as informações foram divulgadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), nesta sexta-feira (29).
A rodovia ES 264 liga o distrito de Nova Almeida, no Litoral da Serra, na Grande Vitória, à cidade de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo.

Veja Também

Papo de Colunista - BR 262: uma rodovia que agoniza

Acidentes em rodovias do ES indicam que já passou da hora de mudar o rumo

Imagens da BR 262 mostram uma rodovia por um fio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados