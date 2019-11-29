Interdição total: obra fechará trecho da ES 264 em Santa Leopoldina

A rodovia ES 264 terá um trecho totalmente fechado em Santa Leopoldina, na Região Serrana do Estado, durante a próxima terça-feira (2). Por causa de obras preventivas, a Ponte Seca (na altura do km 147,5) será interditada a partir das 8h. A liberação do tráfego no local deve acontecer no mesmo dia, apesar de ainda não ter um horário definido.
Os motoristas que precisarem passar pela região devem seguir por um desvio em Santa Teresa. O local, onde passa a tubulação da Barragem Suíça, fica no entorno dos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Cariacica (Sede). Todas as informações foram divulgadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), nesta sexta-feira (29).
A rodovia ES 264 liga o distrito de Nova Almeida, no Litoral da Serra, na Grande Vitória, à cidade de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo.