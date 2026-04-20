Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional





A qualidade da administração não se mede pelo volume de compromissos assumidos, mas pela consistência das decisões produzidas. A ciência da gestão é clara: foco é recurso estratégico.





Peter Drucker já advertia que a principal tarefa do gestor é decidir o que não fazer. Stephen Covey distinguiu o urgente do importante. Ambos convergem na mesma conclusão — dispersão compromete resultados.





No setor público, essa lógica assume dimensão ainda mais sensível. O tempo do gestor é custeado pelo contribuinte. Reuniões sem objetivo claro, convites desalinhados ao planejamento estratégico e demandas recorrentes tratadas apenas como urgência representam desperdício institucional.







