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Anselmo Laghi Laranja

Artigo de Opinião

É juiz de Direito e secretário-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Anselmo Laghi Laranja

Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional

No setor público, essa lógica assume dimensão ainda mais sensível. O tempo do gestor é custeado pelo contribuinte
Anselmo Laghi Laranja
É juiz de Direito e secretário-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 10:00

Publicado em 

20 abr 2026 às 10:00


A qualidade da administração não se mede pelo volume de compromissos assumidos, mas pela consistência das decisões produzidas. A ciência da gestão é clara: foco é recurso estratégico. 


Peter Drucker já advertia que a principal tarefa do gestor é decidir o que não fazer. Stephen Covey distinguiu o urgente do importante. Ambos convergem na mesma conclusão — dispersão compromete resultados.


No setor público, essa lógica assume dimensão ainda mais sensível. O tempo do gestor é custeado pelo contribuinte. Reuniões sem objetivo claro, convites desalinhados ao planejamento estratégico e demandas recorrentes tratadas apenas como urgência representam desperdício institucional.



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Boa prática administrativa exige pauta definida, decisão esperada e responsabilização. Se pode ser resolvido por comunicação objetiva, não deve consumir horas coletivas. A recorrência de problemas indica falha de processo, não excesso de trabalho. 


A gestão moderna orientada por processos (BPM) e melhoria contínua demonstra que resolver estruturalmente é mais eficiente do que apagar incêndios sucessivos.


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Eficiência de gestão
 Shutterstock


O papel da liderança pública não é centralizar soluções, mas criar sistemas que funcionem com autonomia, clareza de responsabilidades e accountability. Isso é governança.


Proteger a agenda não é luxo. É técnica gerencial. É respeito ao princípio constitucional da eficiência.


Ser profissional na administração pública é dever republicano: foco, método e responsabilidade com cada decisão tomada em nome da sociedade.

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