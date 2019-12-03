Kombi escolar pega fogo e fica destruída no interior de Colatina

O motorista de uma Kombi escolar viveu um susto, na tarde desta terça-feira (3), em Colatina, no Noroeste do Estado. O veículo começou a pegar fogo enquanto ele dirigia. O motorista viajava sozinho e conseguiu sair do carro a tempo, sem sofrer ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o veículo já tinha sido completamente destruído pelas chamas. Em nota, a Viação Aritur informou que as manutenções do veículo são realizadas periodicamente.
A Kombi apresentou defeito quando transportava alunos para casa, na comunidade de São Zenon, no interior da cidade. Outro carro veio buscar os alunos e o motorista da Kombi ficou responsável de levar o veículo com defeito até a garagem da Viação Aritur, mas o fogo começou ainda no trajeto. Segundo a Viação Aritur, outro veículo levou os alunos até o trajeto final, em segurança.