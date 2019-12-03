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Susto

Kombi escolar pega fogo e fica destruída no interior de Colatina

Na hora do incêndio, apenas o motorista estava no veículo. Ele conseguiu sair do carro a tempo e não sofreu ferimentos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 20:46

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 20:46

O incêndio foi na tarde desta terça-feira (3), na comunidade de São Zenon, em Colatina. Crédito: Yan Martins
O motorista de uma Kombi escolar viveu um susto,  na tarde desta terça-feira (3), em Colatina, no Noroeste do Estado. O veículo começou a pegar fogo enquanto ele dirigia. O motorista viajava sozinho e conseguiu sair do carro a tempo, sem sofrer ferimentos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o veículo já tinha sido completamente destruído pelas chamas. Em nota, a Viação Aritur informou que as manutenções do veículo são realizadas periodicamente. 
A Kombi apresentou defeito quando transportava alunos para casa, na comunidade de São Zenon, no interior da cidade. Outro carro veio buscar os alunos e o motorista da Kombi ficou responsável de levar o veículo com defeito até a garagem da Viação Aritur, mas o fogo começou ainda no trajeto. Segundo a Viação Aritur, outro veículo levou os alunos até o trajeto final, em segurança.
O incêndio foi na tarde desta terça-feira (3), na comunidade de São Zenon, em Colatina. Crédito: Yan Martins

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