Kombi escolar pega fogo e fica destruída no interior de Colatina

A Kombi apresentou defeito quando transportava alunos para casa, na comunidade de São Zenon, no interior da cidade. Outro carro veio buscar os alunos e o motorista da Kombi ficou responsável de levar o veículo com defeito até a garagem da Viação Aritur, mas o fogo começou ainda no trajeto. Segundo a Viação Aritur, outro veículo levou os alunos até o trajeto final, em segurança.