Cachorro cai em bueiro sem tampa em Cachoeiro de Itapemirim

As imagens mostram que, com uma corda, dois homens tentavam resgatar o cachorro de dentro do bueiro, que é bem fundo. O vídeo não mostra, mas o dono do cachorro conseguiu descer em uma escada e finalmente conseguiu retirar o animal com vida.

O vídeo foi enviado pela moradora Catiane de Souza, que contou que o bueiro está sem tampa há meses, e que pediram o conserto. O medo é de que uma criança caia no local. A Prefeitura de Cachoeiro respondeu que resolverá o problema ainda esta semana.