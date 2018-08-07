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Cachorro cai em bueiro sem tampa em Cachoeiro de Itapemirim

Moradores dizem que o problema é antigo e temem que alguma criança também sofra acidente no local

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 15:59
Um cachorro foi resgatado de um bueiro na manhã desta terça-feira (07), na Rua Soldado Júlio César Santos, bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim. Os moradores garantem que o local está sem tampa há meses e estão com medo que outros acidentes aconteçam.
As imagens mostram que, com uma corda, dois homens tentavam resgatar o cachorro de dentro do bueiro, que é bem fundo. O vídeo não mostra, mas o dono do cachorro conseguiu descer em uma escada e finalmente conseguiu retirar o animal com vida.
ASSISTA!
 
O vídeo foi enviado pela moradora Catiane de Souza, que contou que o bueiro está sem tampa há meses, e que pediram o conserto. O medo é de que uma criança caia no local. A Prefeitura de Cachoeiro respondeu que resolverá o problema ainda esta semana.

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