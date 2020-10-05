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Acidente

Criança sofre corte na perna após cair em bueiro de Cachoeiro

Uma criança de 11 anos recebeu mais de 20 pontos na perna depois de cair em um bueiro de grades de ferro, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 19:26

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 19:26

Bueiro da Rua Antônio Secati, em Cachoeiro de Itapemirim
Bueiro da Rua Antônio Secati, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Uma criança de 11 anos sofreu um ferimento profundo na perna depois de cair em um bueiro de grades de ferro no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente, segundo o Corpo de Bombeiros, aconteceu na tarde de sábado (03). Segundo a família, João Pedro Marsal Oliveira recebeu mais de 20 pontos na perna.
O menino caiu num bueiro no início da Rua Antônio Secati. De acordo com moradores do local, o garoto saiu de uma quitanda após comprar mexerica e, quando passou pela galeria, prendeu a perna em um vão de ferro.
Quando os bombeiros chegaram, o menino era amparado por populares. Ele estava lúcido, orientado e com um corte na perna direita, próximo ao joelho. A vítima foi levada para o Hospital Infantil Francisco de Assis, no município.
Segundo a família, João recebeu mais de 20 pontos na perna e deve ficar de repouso por quase um mês. A mãe do João, Juliana Pereira, conta que foi um grande susto. Ela chama a atenção para o perigo do local.
O menino, João Pedro Marsal Oliveira, de 11 anos sofreu mais de 20 pontos
O menino, João Pedro Marsal Oliveira, de 11 anos sofreu mais de 20 pontos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Seria bom se acertasse, se colocasse outro ferro lá. O vão é largo e cabe uma perna ali dentro. Um grande perigo, revela Juliana Pereira.
A reportagem fez contato com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, relatando o perigo de novos acidentes. Em nota, a prefeitura disse que a Secretaria de Obras encaminhará uma equipe nesta terça (06) ao local, para providenciar os reparos. Os servidores também avaliarão se o bueiro está obstruído, para providenciar a limpeza.

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