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Justiça

Morador de Guarapari é indenizado em R$ 16 mil após cair em bueiro

Ele sofreu escoriações no corpo, além de ter perdido quatro dentes da arcada superior

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 21:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 21:56
Crédito: Panget | Pixabay
Um morador de Guarapari foi indenizado em R$ 16 mil, após se desviar de um veículo e cair dentro de um bueiro, na Avenida Beira Mar, no bairro Praia do Morro. Ele sofreu escoriações no corpo, além de ter perdido quatro dentes da arcada superior.
Em defesa, a prefeitura do município alegou que o acidente ocorreu por culpa da vítima, que não teve o devido cuidado ao desviar do veículo. Porém, o magistrado do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Guarapari, após checar imagens e ouvir testemunhas, confirmou a versão do morador.
O fato do autor ter se desviado de um carro, o que é plenamente comum, e não se espera conduta diferente principalmente em vias de muita movimentação, não foi a causa do evento, posto que isto está dentro da normalidade, todavia, se o bueiro estivesse tampado, aí sim, a queda dentro do bueiro não teria ocorrido.
O juiz ainda destacou que a versão contada pelo rapaz não foi contestada pela prefeitura. Ele afirmou que o município é responsável pela conservação e sinalização das vias urbanas, devendo realizar rigorosa fiscalização e manutenção das vias públicas.
Diante dos fatos, a Justiça decidiu procedente o pedido de indenização no valor de R$ 11.735,00, por danos morais, e R$ 5 mil, por danos materiais.

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