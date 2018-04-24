Morador de Guarapari é indenizado em R$ 16 mil após cair em bueiro

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Um morador de Guarapari foi indenizado em R$ 16 mil, após se desviar de um veículo e cair dentro de um bueiro, na Avenida Beira Mar, no bairro Praia do Morro. Ele sofreu escoriações no corpo, além de ter perdido quatro dentes da arcada superior.

Em defesa, a prefeitura do município alegou que o acidente ocorreu por culpa da vítima, que não teve o devido cuidado ao desviar do veículo. Porém, o magistrado do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Guarapari, após checar imagens e ouvir testemunhas, confirmou a versão do morador.

O fato do autor ter se desviado de um carro, o que é plenamente comum, e não se espera conduta diferente principalmente em vias de muita movimentação, não foi a causa do evento, posto que isto está dentro da normalidade, todavia, se o bueiro estivesse tampado, aí sim, a queda dentro do bueiro não teria ocorrido.

O juiz ainda destacou que a versão contada pelo rapaz não foi contestada pela prefeitura. Ele afirmou que o município é responsável pela conservação e sinalização das vias urbanas, devendo realizar rigorosa fiscalização e manutenção das vias públicas.