Restaurante em Vitória pede aos clientes que "não levem" álcool em gel das mesas

Indicado como um dos mais eficientes produtos para prevenção da contaminação do novo coronavírus
, o álcool em gel
parece que virou objeto do desejo de muita gente - mesmo que algumas pessoas passem por cima da honestidade para adquiri-lo.
Vejam o caso de um restaurante em frente ao Tribunal de Contas do Estado, na sofisticada Enseada do Suá
, em Vitória
: para prevenir o roubo do produto, os donos do estabelecimento colocaram avisos nos frascos, em cada mesa, para que as pessoas não levem o álcool em gel para casa.
“Álcool gel - favor não levar”, diz a mensagem, com delicadeza, em cada vidrinho do produto à disposição dos clientes. "Não levar" soa como eufemismo porque, antigamente, levar sem autorização era roubo. Simples assim.