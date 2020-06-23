Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Restaurante em Vitória pede aos clientes que "não levem" álcool em gel das mesas

Direção do estabelecimento colocou o aviso em cada frasco do produto à disposição dos fregueses nas mesas

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 15:04

Públicado em 

23 jun 2020 às 15:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O apelo estampado no frasco de álcool em gel
O apelo estampado no frasco de álcool em gel Crédito: Foto do leitor
Indicado como um dos mais eficientes produtos para prevenção da contaminação do novo coronavírus, o álcool em gel parece que virou objeto do desejo de muita gente - mesmo que algumas pessoas passem por cima da honestidade para adquiri-lo.
Vejam o caso de um restaurante em frente ao Tribunal de Contas do Estado, na sofisticada Enseada do Suá, em Vitória: para prevenir o roubo do produto, os donos do estabelecimento colocaram avisos nos frascos, em cada mesa, para que as pessoas não levem o álcool em gel para casa.
“Álcool gel - favor não levar”, diz a mensagem, com delicadeza, em cada vidrinho do produto à disposição dos clientes. "Não levar" soa como eufemismo porque, antigamente, levar sem autorização era roubo. Simples assim.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados