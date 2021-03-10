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Leonel Ximenes

Comerciante que ameaçou clientes com facão no ES é condenada

Casal que foi à loja trocar um brinquedo com defeito terá que ser indenizado em R$ 4 mil

Publicado em 10 de Março de 2021 às 20:11

Públicado em 

10 mar 2021 às 20:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Que brinquedo perigoso!
Que brinquedo perigoso! Crédito: Amarildo
Uma comerciante de Rio Bananal, no Norte do Estado, foi condenada pela Justiça a indenizar um casal, no valor total de R$ 4 mil (R$ 2 mil cada um), por ameaçar os clientes com um facão. As vítimas alegaram que tentavam trocar um brinquedo com defeito quando foram ameaçadas pela proprietária da loja.
No processo, que tramita desde agosto de 2016, as vítimas afirmaram que compraram o brinquedo na loja, mas, ao tentarem efetuar a troca do produto devido ao defeito apresentado, a comerciante, furiosa, teria passado a xingar os clientes e ameaçá-los com um facão, tentando lhes dar golpes.

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A agressão só não foi consumada, segundo os autos do processo, porque a empresária acabou sendo impedida pelo marido.
A dona da loja alegou que os fatos foram mal-interpretados pelos autores da ação. Entretanto, o juiz da Vara Única de Rio Bananal, que analisou o caso, entendeu que apesar de afirmar que não teve a intenção de intimidar os autores, a comerciante não esclarece o motivo de ter pegado um facão dentro de uma loja de brinquedos, enquanto discutia com os clientes, que não fosse para intimidá-los ou ameaçá-los.
O juiz julgou devida a indenização por dano moral “tendo em vista toda a raiva, indignação e o medo suportados pelos autores ao se verem confrontados pela requerida com um facão em punho”, escreveu na sentença.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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