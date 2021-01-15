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Polêmica

Nego do Borel perde parcerias após acusação de agressão por Duda Reis

O posicionamento das marcas ocorreu depois de a ex-noiva do funkeiro revelar que foi agredida e sofria ameaças do cantor durante seu relacionamento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2021 às 07:52

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 07:52

Cantor Nego do Borel
O cantor Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel
Nego do Borel tem perdido parcerias de marcas após a confirmação de ter traído sua ex-noiva Duda Reis, que também alegou ter sofrido um relacionamento abusivo e ter sido agredida pelo cantor.
A marca de roupas Nifty anunciou na noite desta quarta-feira, 13, que estava encerrando a parceria com o funkeiro e demonstrou apoio a sua ex-noiva, por adotarem uma postura "antifeminicídio".
Em stories no Instagram, a empresa anunciou que apagaria todas as postagens com o artista e mostrou o processo de exclusão das fotos. "Não basta ser contra o feminicídio. É preciso ser antifeminicídio. Repudiamos completamente toda forma de abusos, traições e feminicídio. Deixamos aqui nosso total apoio a Duda Reis".
No mesmo dia, a marca de celulares Príncipe dos Iphones também compartilhou a suspensão da parceria com Nego do Borel e, em stories, publicou o processo de exclusão de publicações que vinculavam a marca ao cantor.
"Deixamos bem claro que não concordamos com as atitudes do mesmo. E todas as fotos e parcerias com ele estaremos apagando e pedimos o mesmo, que não vinculem seu nome a nossa marca. Salientamos também todo nosso apoio a Duda Reis", publicaram nos stories do Instagram.

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O posicionamento dessas marcas ocorreu depois de a ex-noiva do funkeiro revelar que foi agredida e sofria ameaças do cantor durante seu relacionamento.
"Eu era manipulada, tinha medo, ele me ameaçava, dizia que ia mandar matar a minha família. Eu era dependente emocional dele, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor, então eu tinha medo", disse Duda em stories nesta quarta-feira, 13.

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