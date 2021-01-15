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Covid-19: Bonner desabafa no Jornal Nacional: "Esgrimando com loucos"

"Nós estamos esgrimando com loucos, com irresponsáveis que entram no WhatsApp e espalham as mentiras mais absurdas, crendices", disse o apresentador do jornalístico da Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jan 2021 às 07:39

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 07:39

O jornalista William Bonner
O jornalista William Bonner Crédito: Globo/João Cotta
O jornalista e apresentador do Jornal Nacional (Globo) William Bonner, 57, fez um desabafo ao vivo no noticiário a respeito da disseminação de fake news por aplicativos como o WhatsApp.
Antes de passar a palavra para o repórter Alan Severiano, que daria as atualizações com relação aos casos de Covid-19 em todo o Brasil, Bonner comentou que toda a imprensa faz um trabalho minucioso para trazer as notícias para o público e é atrapalhada com as informações falsas que circulam na internet.
"Queria lembrar que se nós fazemos isso é por um dever profissional, nós e todos os jornalistas do planeta Terra. Nós estamos esgrimando com loucos, com irresponsáveis que entram no WhatsApp e espalham as mentiras mais absurdas, crendices. Tem gente que faz isso investido de cargo público e sistematicamente. Nós não vamos desistir, estamos aqui para defender a sociedade", disse ele em um dos trechos.
Rapidamente, o nome de Bonner foi alçado ao Twitter como um dos temas mais comentados da rede social. Foram muitos os comentários de apoio a ele e de identificação por parte do público.

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"Discurso extremamente necessário para a situação atual que vivemos", publicou um seguidor. "Meus cumprimentos ao jornalista William Bonner que presta um serviço a todos os brasileiros com informações verídicas sobre a pandemia da Covid-19", disse um outro.
"O que eu tenho ouvido absurdos propagados tanto pelos brasileiros quanto pelas autoridades é de sangrar os ouvidos. Quando o Bonner fala 'esgrimando', chego a arrepiar", postou um terceiro.

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