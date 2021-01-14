Capixaba noiva de Zezé Di Camargo, Graciele quer ser mãe: "Um filho só"

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

Graciele Lacerda contou para os seguidores na internet que tem vontade de ser mãe. A capixaba, que é noiva de Zezé Di Camargo , entrou para a brincadeira da "Verdade ou Mentira" do Instagram e acabou comentando sobre o tema maternidade após ser questionada por uma fã.

Sobre a maternidade, Graciele respondeu que quer, sim, ser mãe, mas quer um filho só. Em outra pergunta, sobre se o baby chegaria ainda em 2021, ela falou: "Não sei".

Em 2019, Zezé chegou a afirmar que faria exames para tentar reverter sua vasectomia e que, enquanto isso, Graciele se submetia a tratamentos para congelar os óvulos. "Estamos programando um Camarguinho", disse ele, na ocasião.