Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vem aí!

Capixaba noiva de Zezé Di Camargo, Graciele quer ser mãe: "Um filho só"

Jornalista de 40 anos de idade conversou com os fãs no Instagram sobre maternidade e acabou entregando os planos de engravidar do noivo, Zezé Di Camargo, de 58
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2021 às 08:49

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 08:49

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda
O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda contou para os seguidores na internet que tem vontade de ser mãe. A capixaba, que é noiva de Zezé Di Camargo, entrou para a brincadeira da "Verdade ou Mentira" do Instagram e acabou comentando sobre o tema maternidade após ser questionada por uma fã. 
Sobre a maternidade, Graciele respondeu que quer, sim, ser mãe, mas quer um filho só. Em outra pergunta, sobre se o baby chegaria ainda em 2021, ela falou: "Não sei". 

Veja Também

Luan Santana tira dias de descanso para compor no Espírito Santo

Wanessa Camargo: “Morar no ES me mostrou que eu seria feliz aqui”

Aos 90 anos, Silvio Santos posa no salão e retoca penteado: "Chefe"

Em 2019, Zezé chegou a afirmar que faria exames para tentar reverter sua vasectomia e que, enquanto isso, Graciele se submetia a tratamentos para congelar os óvulos. "Estamos programando um Camarguinho", disse ele, na ocasião. 
Zezé Di Camargo tem 58 anos e Graciele, 40. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Zezé Di Camargo toca sanfona em enterro do pai, morto aos 83 anos

Zezé Di Camargo desabafa sobre morte do pai: "Perdão pela tristeza"

Zilu Godoi, ex de Zezé Di Camargo, chama Graciele Lacerda de periguete

40 anos! Graciele Lacerda ganha cavalo de presente de Zezé Di Camargo

"Não estou comemorando", diz Zezé Di Camargo após Zilu perder processos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos zezé di camargo Graciele Lacerda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados