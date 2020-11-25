Zezé Di Camargo toca sanfona em enterro do pai, morto aos 83 anos

Zezé Di Camargo toca e se emociona no enterro do pai, Francisco Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zezedicamargofan

A cerimônia contou com a presença de Zezé Di Camargo , que tocou sanfona em homenagem ao pai. Muito emocionado, ele foi amparado pela mulher, Graciele Lacerda, e pelas filhas Wanessa Camargo Camilla Camargo . No entanto, Luciano, que teve diagnóstico positivo para a Covid-19 justamente após uma visita ao pai, não pode comparecer e segue em isolamento.

Francisco estava internado havia 14 dias no Hospital Ório, também em Goiânia. Ele foi para lá depois que começou a sentir dores no intestino. Quatro dias depois, ele passou por uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado sangramento intestinal.

Na época, em uma série de vídeos publicados no Instagram, Graciele Lacerda , esposa de Zezé Di Camargo, explicou que os dois saíram correndo da fazenda onde vivem, em Araguapaz, interior de Goiás, em direção à capital do estado, Goiânia, onde Francisco fez o procedimento.

Nascido em Sítio Novo, no interior de Goiás, Francisco Camargo deixa a mulher, Helena Siqueira de Camargo, 75, e oito filhos: Mirosmar José de Camargo (Zezé), Emmanoel José, Marlene José de Camargo, Wellintgton Camargo, Walter José de Camargo, Welson David de Camargo (Luciano), Werley José de Camargo e Luciele de Camargo.

O outro filho, Emival Camargo, com quem Zezé formou a dupla-mirim Camargo e Camarguinho, morreu em 1975. Seu Francisco também tinha dez netos e dois bisnetos, filhos de Wanessa Camargo, José Marcus Doutel de Camargo Buaiz, João Francisco Buaiz. Camilla Camargo está grávida no momento.

2 FILHOS DE FRANCISCO

A história de vida de Francisco José de Camargo se tornou conhecida com o filme "2 Filhos de Francisco - A História de Zezé Di Camargo & Luciano", que contou a história da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, em 2005.

Primeiro longa-metragem do cineasta de Breno Silveira, a cinebiografia atingiu 5,6 milhões de espectadores e se tornou a maior bilheteria do cinema nacional até então. A trama, que foi indicada para representar o Brasil ao Oscar de melhor filme estrangeiro, contou a atuação de Dira Paes, Márcio Kieling, Ângelo Antônio, Paloma Duarte, Maria Flor, entre outros nomes do cinema nacional.

Como forma de homenagem, a Globo reexibiu o filme nesta terça-feira na Sessão da Tarde.

REPERCUSSÃO

Zezé se pronunciou sobre a morte do pai nas redes sociais. Em um relato emocionante, o cantor se desculpou por "insistir" em que o pai ficasse e comentou sobre a tristeza da perda. "Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, porque sei que minha dor também e sua", disse. "Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor e tao grande, que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida e assim. Mais uma vez me perdoe, por insistir que fique aqui. Te amo meu pai."

Já Luciano disse que teve um pressentimento no último encontro com o pai. "Muitas vezes eu fui ao encontro dele, na sensação de que seria o último, que seria a despedida, pois a sua saúde há anos que não era a mesma, mas ele nos surpreendia sempre. Em nosso último encontro, semana passada, eu senti um forte aperto no peito, foi diferente", afirmou. "Foi como se eu já soubesse que não poderia estar hoje com ele para me despedir."

Graciele Lacerda, 40, esposa de Zezé, também usou as redes sociais para lamentar a morte do sogro. "Queria escrever aqui um pouco do que estou sentindo. Mas é impossível resumir em palavras tantos sentimentos. Uma mistura de amor, dor e saudade... eu sei que tudo acontece no tempo de Deus, mas é difícil racionalizar isso quando a notícia chega", escreveu a modelo.

Lacerda afirmou que por conta do isolamento social, em virtude da pandemia do novo coronavírus, teve oportunidade de conviver com Seu Francisco. Ela definiu como "dias incríveis". "Fizemos churrasco no ranchão, roda de viola e teve muita pescaria na beira do rio! Ah, e como esquecer o doce de abóbora que o senhor fez para nós? São momentos assim que guardaremos em nossos corações."