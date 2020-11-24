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Zezé Di Camargo desabafa sobre morte do pai: 'Perdão pela tristeza'

Cantor sertanejo lamentou a partida de Francisco Camargo aos 83 anos nesta segunda (23) e desabafou sobre perdão e tristeza no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 10:13

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 10:13

Zezé Di Camargo lamenta morte do pai, Francisco Camargo, e posta foto de mãos dadas
Zezé Di Camargo lamenta morte do pai, Francisco Camargo, e posta foto de mãos dadas Crédito: Reprodução/Instagram @zezedicamargo
Zezé Di Camargo lamentou na manhã desta terça (24) a morte do pai, Francisco Camargo, que morreu na noite desta segunda (23) aos 83 anos após ter até se submetido a cirurgia para tratar problema no intestino recentemente. O pai de Wanessa Camargo publicou uma foto no Instagram com a mão entrelaçada à do pai e pediu perdão por insistir para ele ficar e desculpas pela tristeza que está sentindo. 
"Nenhuma tristeza é para sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: a vida. A lágrima que vem da alegria, é a mesma que vem da dor. O que muda é o contexto!", começou. 

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Zezé Di Camargo e Luciano com o pai, Francisco Camargo Crédito: Reprodução/Instagram
E continuou: "Com sabedoria e numa conversa franca com Deus, não divirja, apenas aceite! Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, porque sei que minha dor também é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim! Mais uma vez me perdoe por insistir que fique aqui. Te amo meu pai!". 

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