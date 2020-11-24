Zezé Di Camargo desabafa sobre morte do pai: 'Perdão pela tristeza'

"Nenhuma tristeza é para sempre, como nenhuma felicidade é eterna. Prepara-te para aprender com a dor e viva intensamente o que Deus te deu de presente: a vida. A lágrima que vem da alegria, é a mesma que vem da dor. O que muda é o contexto!", começou.

E continuou: "Com sabedoria e numa conversa franca com Deus, não divirja, apenas aceite! Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, porque sei que minha dor também é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande que me tira a sensatez, a lucidez e o entendimento, que a vida é assim! Mais uma vez me perdoe por insistir que fique aqui. Te amo meu pai!".