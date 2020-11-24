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De luto

Com Covid-19, Luciano não irá ao velório do pai, Francisco Camargo

Pai de Zezé Di Camargo e Luciano morreu na noite desta segunda (23) aos 83 anos. Ele estava internado e chegou a passar por cirurgia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 09:51

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 09:51

O cantor Luciano Camargo
O cantor Luciano Camargo Crédito: Will Aleixo
Luciano Camargo não irá ao velório do pai, Francisco Camargo, que morreu na noite desta segunda (23) aos 83 anos de idade. Isso porque o cantor foi diagnosticado com Covid-19 e ainda passa pelos protocolos de isolamento. A informação é da Quem. 
As cerimônias do enterro do pai de Zezé Di Camargo e Luciano começarão no fim da manhã desta terça (24) com enterro previsto para o fim da tarde, segundo comunicado da assessoria dos artistas enviado à imprensa

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Luciano testou positivo para o coronavírus na última quinta-feira (19). 

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