Com Covid-19, Luciano não irá ao velório do pai, Francisco Camargo

Luciano Camargo não irá ao velório do pai, Francisco Camargo, que morreu na noite desta segunda (23) aos 83 anos de idade. Isso porque o cantor foi diagnosticado com Covid-19 e ainda passa pelos protocolos de isolamento. A informação é da Quem.
As cerimônias do enterro do pai de Zezé Di Camargo e Luciano começarão no fim da manhã desta terça (24) com enterro previsto para o fim da tarde, segundo comunicado da assessoria dos artistas enviado à imprensa.
Luciano testou positivo para o coronavírus na última quinta-feira (19).