'Não estou comemorando', diz Zezé Di Camargo após Zilu perder processos

Zezé Di Camargo decidiu se pronunciar à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, após descobrir que saiu vitorioso de três processos movidos pela ex, Zilu Camargo.
Ao contrário do que a grande massa popular pode achar, o artista diz que não está comemorando as decisões favoráveis a ele.
"Não estou comemorando a vitória sobre a minha ex, por quem tenho respeito e com quem tive meus três lindos filhos. Estou feliz pela vitória da Justiça e da verdade que sempre deve prevalecer", alertou o pai de Wanessa Camargo à colunista.