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'Não estou comemorando', diz Zezé Di Camargo após Zilu perder processos

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, sertanejo se manifestou após ganhar três processos movidos pela ex, Zilu Camargo, contra ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 09:13

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 09:13

O cantor Zezé Di Camargo
O cantor Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram
Zezé Di Camargo decidiu se pronunciar à colunista Fábia Oliveira, de O Dia, após descobrir que saiu vitorioso de três processos movidos pela ex, Zilu Camargo.
Ao contrário do que a grande massa popular pode achar, o artista diz que não está comemorando as decisões favoráveis a ele. 

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"Não estou comemorando a vitória sobre a minha ex, por quem tenho respeito e com quem tive meus três lindos filhos. Estou feliz pela vitória da Justiça e da verdade que sempre deve prevalecer", alertou o pai de Wanessa Camargo à colunista. 

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