Carlinhos Maia mostra apartamentão de Luciana Gimenez: 'Rica'

Carlinhos Maia visitou Luciana Gimenez na noite desta segunda (10) e se impressionou com o apartamentão da ex de Marcelo de Carvalho. O humorista exibiu um pouco da decoração do espaço em seu Instagram e narrou as próprias impressões ao longo das gravações.
"Daqui você consegue ver a cidade toda. Achei um deboche", brincou o marido de Lucas Guimarães sobre a vista panorâmica do apartamento da mãe de Lucas Jagger. "É bem minimalista a decoração. Achei linda. Dá para morar umas 15 pessoas juntas no apartamento", continuou.
Carlinhos ainda usou os stories para mostrar a academia de Luciana, um dos banheiros, o terraço com piscina e o quarto do filho Lorenzo, de 9 anos, do casamento da apresentadora com Marcelo de Carvalho. "A Luciana é rica mesmo", constata o humorista.