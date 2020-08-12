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Carlinhos Maia mostra apartamentão de Luciana Gimenez: 'Rica'

Decoração do apartamento da mãe de Lucas Jagger impressionou o marido de Lucas Guimarães; imóvel tem vista panorâmica e academia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 09:02

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 09:02

A apresentadora Luciana Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Carlinhos Maia visitou Luciana Gimenez na noite desta segunda (10) e se impressionou com o apartamentão da ex de Marcelo de Carvalho. O humorista exibiu um pouco da decoração do espaço em seu Instagram e narrou as próprias impressões ao longo das gravações. 
"Daqui você consegue ver a cidade toda. Achei um deboche", brincou o marido de Lucas Guimarães sobre a vista panorâmica do apartamento da mãe de Lucas Jagger. "É bem minimalista a decoração. Achei linda. Dá para morar umas 15 pessoas juntas no apartamento", continuou. 

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Carlinhos ainda usou os stories para mostrar a academia de Luciana, um dos banheiros, o terraço com piscina e o quarto do filho Lorenzo, de 9 anos, do casamento da apresentadora com Marcelo de Carvalho. "A Luciana é rica mesmo", constata o humorista. 
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Uma noite especial, com ele @carlinhosmaiaof

Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez ?? (@lucianagimenez) em

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