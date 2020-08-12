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Acabou o amor!

Thaynara OG termina com sertanejo Gustavo Mioto: 'Respeito'

Em janeiro, Thaynara OG e Gustavo Mioto reataram o namoro quatro meses após anunciarem a separação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 08:15

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 08:15

A influenciadora Thaynara OG e o cantor Gustavo Mioto
A influenciadora Thaynara OG e o cantor Gustavo Mioto Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora digital Thaynara OG, 28, e o cantor sertanejo Gustavo Mioto, 23, não estão mais juntos. Após idas e vindas, resolveram dar um ponto final na relação. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa dela.
"De fato não estamos mais juntos e acho que, assim como outros casais, damos algumas chances ao nosso relacionamento e, depois de tentar algumas vezes, chegamos ao ponto de reconhecer que a melhor decisão é cada um seguir o seu caminho", diz ela em nota.
"Respeito muito a história que vivi com ele. Além disso, tenho carinho e torcida por ele e por toda família que sempre me tratou bem. Vida que segue, agora quero focar na minha estreia de amanhã do TVZ e seguir novos projetos."
Em janeiro, Thaynara OG e Gustavo Mioto reataram o namoro quatro meses após anunciarem a separação. "De fato estamos tentando uma reaproximação. Estamos dando uma nova chance ao que vivemos juntos", afirmou a influenciadora digital ao ser questionada sobre a veracidade da informação na época.
O cantor sertanejo também confirmou que eles voltaram a se ver e disse que estão levando as coisas de uma forma tranquila. Essa nova tentativa teve início recentemente. Eles anunciaram o fim da relação em agosto, um ano e dois meses após começarem a namorar.
Embora separados, ambos mantinham uma relação amistosa. À época do rompimento, Thaynara foi às redes sociais pedir que parassem de inventar histórias sobre o fim do relacionamento deles. "Torço muito por Gustavo, tenho um carinho enorme pela família dele e nada vai apagar os bons momentos que compartilhamos. Só peço respeito e que não acreditem nessas histórias infundadas".

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Thaynara, que é formada em direito, ganhou popularidade há cerca de três anos por seus posts em redes sociais. Começou no Snapchat e foi para Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Ela estará na nova temporada do TVZ, com Lexa, que estreará nesta quarta-feira (12), no Multishow.
Já Mioto é conhecido por sucessos como "Coladinha em Mim", que tem participação de Anitta, "Anti-Amor", que gravou com a dupla Jorge e Mateus, e "Impressionando os Anjos".

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