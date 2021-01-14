Aos 90 anos, Silvio Santos posa no salão e retoca penteado: "Chefe"

Silvio Santos decidiu por bem ir retocar os cabelos na tarde desta quarta (13), em um famoso salão de beleza de São Paulo.
Animado com a possibilidade da vacinação contra a Covid-19 estar próxima e já mirando em seu retorno no SBT, o Dono do Baú tratou de colocar o look em dia para a volta aos estúdios.
No Instagram, o cabeleireiro e empresário Robson Jassa posou ao lado do cliente vip e escreveu: "Dia feliz de reencontro e muito amor!".
Famosos e anônimos também comentaram na publicação. Ratinho logo disse: "Saudades do nosso chefe". Outra fã observou: "Como Silvio está bem! Fiquei feliz". E outro internauta corroborou: "Feliz que todos estão bem!".