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Transformou o look!

Aos 90 anos, Silvio Santos posa no salão e retoca penteado: "Chefe"

Dono do Baú tratou de reformar o look e ficar com o cabelo em dia caso seja vacinado contra a Covid-19 e já possa voltar aos estúdios do SBT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2021 às 08:19

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 08:19

O apresentador Silvio Santos
O apresentador Silvio Santos Crédito: Reprodução/Instagram @robsonjassa
Silvio Santos decidiu por bem ir retocar os cabelos na tarde desta quarta (13), em um famoso salão de beleza de São Paulo. 
Animado com a possibilidade da vacinação contra a Covid-19 estar próxima e já mirando em seu retorno no SBT, o Dono do Baú tratou de colocar o look em dia para a volta aos estúdios. 
No Instagram, o cabeleireiro e empresário Robson Jassa posou ao lado do cliente vip e escreveu: "Dia feliz de reencontro e muito amor!". 

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Famosos e anônimos também comentaram na publicação. Ratinho logo disse: "Saudades do nosso chefe". Outra fã observou: "Como Silvio está bem! Fiquei feliz". E outro internauta corroborou: "Feliz que todos estão bem!". 

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