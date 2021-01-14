Muso promete desfilar pelado se houver vacina no Carnaval 2021

Por conta da pandemia, o carnaval, que tradicionalmente ocorre entre os meses de fevereiro e março, foi adiado para julho - e olhe lá! Por esse motivo, diversas personalidades que fazem parte dessa grande festa tiveram que modificar suas rotinas de treinos e dietas.
Foi o caso do modelo fitness Max Souza, de 28 anos, ex-muso da Pérola Negra no Carnaval 2020. “Se as coisas estivessem normais, estaríamos na fase final da preparação para o carnaval. Eu estaria numa dieta regrada e a rotina de treinos estaria bem mais pesada e intensa. Mas como a pandemia mudou tudo, vou começar minha preparação intensa agora. Faço dieta da batata doce com frango sempre grelhado”, detalha.
Max revelou ainda que pretende, sim, continuar no carnaval, mas que só desfilará após a vacina. “Seria muita irresponsabilidade da minha parte curtir o carnaval enquanto milhares de pessoas estão doentes ou morrendo por conta da Covid-19. E se tiver vacina, eu fico nu na avenida”, promete.
Apesar das especulações para o Carnaval em julho em São Paulo, a data oficial ainda não está confirmada.