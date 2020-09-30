Taís Araújo relembra agressão verbal de ex-namorado

Durante entrevista para o canal GNT, Taís Araújo relembrou uma situação que viveu com um ex-namorado. Sem citar nomes, ela contou que o então companheiro gritou com ela em determinada situação e que ela se sentiu mal por isso. "Mandei um e-mail para ele. Era um namorado. Falei: 'Olha só, eu nunca tinha escutado um grito de homem. Nunca escutei meu pai gritar comigo, nunca escutei meu pai gritar com a minha mãe. E isso não vai se repetir", disse.