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Taís Araújo relembra agressão verbal de ex-namorado

Atriz falou sobre o assunto durante entrevista ao canal GNT

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 13:28
Taís Araujo será Vitória em
A atriz Taís Araujo na novela "Amor de Mãe" Crédito: João Cotta/Globo
Durante entrevista para o canal GNT, Taís Araújo relembrou uma situação que viveu com um ex-namorado. Sem citar nomes, ela contou que o então companheiro gritou com ela em determinada situação e que ela se sentiu mal por isso. "Mandei um e-mail para ele. Era um namorado. Falei: 'Olha só, eu nunca tinha escutado um grito de homem. Nunca escutei meu pai gritar comigo, nunca escutei meu pai gritar com a minha mãe. E isso não vai se repetir", disse.
A atriz participou de campanha da ONU sobre violência e fez um relato o abuso psicológico pelo qual passou. "Esse texto foi que me deu o gatilho. Quando eu li, meu olho encheu de água. Quando eu vi, meu coração disparou e falei: 'olha, o quanto isso mexeu comigo'", afirmou.
Taís Araújo é casada com o ator Lázaro Ramos há 16 anos. Eles comemoraram a data nas redes sociais, trocando declarações de amor.

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