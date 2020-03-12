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Representatividade

Menina de 3 anos pede para ir à escola com penteado de Taís Araújo

Mãe, arruma meu cabelo igual ao daquela menina da novela, que é igual ao meu?, pediu; caso parecido aconteceu com criança que se identificou com Maju Coutinho

Publicado em 12 de Março de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 18:35
Jasmine ficou feliz por ir à escola com cabelo parecido com o de Taís Araújo, que está atuando na novela 'Amor de Mãe' Crédito: Facebook / Suellen Cristina
A pequena Jasmine, de três anos, chamou a atenção nos últimos dias pelo Facebook após pedir à mãe, Suellen Cristina, para ficar com o cabelo igual ao da Taís Araújo, que está atuando em Amor de Mãe, da Globo.
"Mãe, arruma meu cabelo igual ao daquela menina da novela, que é igual ao meu, para eu ir para a escola hoje?", pediu a garota. Suellen, então, realizou o desejo da filha e publicou o sorriso da menina - que deixou claro a felicidade de se sentir parecida com a atriz.
"Igual não ficou, mas que ela foi toda se achando para a escola, ela foi", disse. "Ainda temos muito caminho para percorrer, mas ela ter uma referência na TV, que foi algo que eu não tive quando tinha a idade dela, enche o meu coração de alegria", completou, destacando a importância da representatividade para a autoestima das mulheres negras e a aceitação dos traços afros.
A publicação teve mais de 11 mil curtidas e 25 mil compartilhamentos na rede social.
Em novembro de 2019, um caso parecido ocorreu com a pequena Maria Alice. Ela se identificou com a jornalista Maju Coutinho, âncora do Jornal Hoje, da Globo. "Olha o meu cabelo aqui! Aqui é o meu cabelo, olha! E o meu vestido é amarelo, amarelo!", disse a criança na época.
As duas se encontraram na semana seguinte, durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, e Maju contou como a ausência de figuras como ela na mídia a impactou.
"Quando eu era pequena minha mãe fazia muitas tranças, mas chegou numa época que eu não via meninas com cabelo cacheado, eu passei a querer alisar", relatou.
Maria Alice e Maju Coutinho na redação do Jornal Hoje Crédito: Instagram/majucoutinhoreal

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