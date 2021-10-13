Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Justiça condena Vitória a indenizar idoso que se machucou em academia

Vítima sofreu o acidente no dia do seu aniversário de 72 anos

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

13 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Academia popular em Vitória: PMV perdeu causa na Justiça
Academia popular em Vitória: PMV perdeu causa na Justiça Crédito: Leonardo Silveira/PMV
O 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória condenou a Prefeitura da Capital a indenizar um idoso, que alegou sofrer várias lesões em decorrência de uma queda numa academia popular da orla, exatamente no dia do seu aniversário de 72 anos.
O morador vai receber R$ 5 mil, por danos morais, e mais R$ 368,77 pelos gastos comprovados com medicamentos (danos materiais).
Segundo consta no processo, a vítima contou que caminhava com sua mulher pela orla, quando parou em uma academia popular para se exercitar. Segundo ele, o aparelho não estava fixo de forma adequada, razão pela qual caiu no chão junto com o equipamento.
Os advogados da Prefeitura de Vitória alegaram que a culpa do acidente foi exclusiva do idoso, que teria percebido que o aparelho não tinha condições de ser usado e mesmo assim insistiu em usá-lo.
O juiz leigo que analisou o caso, entretanto, ao observar as provas apresentadas, entendeu que a queda do idoso foi causada pela falta de manutenção do equipamento e que, por causa disso, a Prefeitura de Vitória é a culpada pelo acidente.
A sentença foi homologada pela juíza do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Capital. A ação começou a tramitar em 27 de janeiro do ano passado.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

idosos Justiça Prefeitura de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os planos de Renan Santos para roubar votos de Flávio Bolsonaro: 'Sou o candidato da direita'
Trabalhador da indústria
Brasil, o país do futuro. Mas que futuro?
Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados