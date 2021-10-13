Justiça condena Vitória a indenizar idoso que se machucou em academia

Academia popular em Vitória: PMV perdeu causa na Justiça Crédito: Leonardo Silveira/PMV

O 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória condenou a Prefeitura da Capital a indenizar um idoso, que alegou sofrer várias lesões em decorrência de uma queda numa academia popular da orla, exatamente no dia do seu aniversário de 72 anos.

O morador vai receber R$ 5 mil, por danos morais, e mais R$ 368,77 pelos gastos comprovados com medicamentos (danos materiais).

Segundo consta no processo, a vítima contou que caminhava com sua mulher pela orla, quando parou em uma academia popular para se exercitar. Segundo ele, o aparelho não estava fixo de forma adequada, razão pela qual caiu no chão junto com o equipamento.

Os advogados da Prefeitura de Vitória alegaram que a culpa do acidente foi exclusiva do idoso, que teria percebido que o aparelho não tinha condições de ser usado e mesmo assim insistiu em usá-lo.

O juiz leigo que analisou o caso, entretanto, ao observar as provas apresentadas, entendeu que a queda do idoso foi causada pela falta de manutenção do equipamento e que, por causa disso, a Prefeitura de Vitória é a culpada pelo acidente.