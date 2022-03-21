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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.307 mortes e 1.034.922 casos confirmados

Estado contabilizou sete óbitos e 465 infectados em 24 horas, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (21) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2022 às 20:11

Publicado em 21 de Março de 2022 às 20:11

Espírito Santo chegou ao total de 14.307 mortes e 1.034.922 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados sete óbitos e 465 contaminados, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (21) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
  1. Serra: 120.533
  2. Vila Velha: 114.919
  3. Vitória: 106.649
  4. Cariacica: 80.959
  5. Linhares: 50.291
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.079
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.639
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.348
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.047
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.738
Até esta segunda-feira, mais de 3,47 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 984.704, com 1.713 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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