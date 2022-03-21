Covid-19: ES registra 14.307 mortes e 1.034.922 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.307 mortes e 1.034.922 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, foram registrados sete óbitos e 465 contaminados, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (21) por meio do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados estão:
- Serra: 120.533
- Vila Velha: 114.919
- Vitória: 106.649
- Cariacica: 80.959
- Linhares: 50.291
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.079
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.639
- Jardim da Penha (Vitória): 10.348
- Itapuã (Vila Velha): 8.047
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.738
Até esta segunda-feira, mais de 3,47 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 984.704, com 1.713 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.