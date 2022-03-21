Gasolina "batizada": veja os problemas que podem aparecer no veículo

LUZ DE ANOMALIA NO PAINEL

O principal problema, segundo o especialista, é o aumento do consumo. O motorista vai perceber que o carro vai gastar um pouco mais de combustível por quilômetro rodado. Isso pode estar relacionado ao combustível que está fora da especificação técnica. Com isso, o motorista irá mais vezes ao posto de combustíveis.

O motor pode apresentar um ruído diferente e o dono do carro vai sentir que o funcionamento não está igual a antes. Isso pode estar ligado à gasolina de má qualidade.

Ligado ao barulho diferente, tem a falha do motor. Esse é mais fácil de perceber que o carro começa a engasgar, falhar, ratear e não desenvolver como era de costume. Isso pode ser percebido assim que o motorista sai do posto. Com alguns quilômetros rodados, é possível ver a mudança porque o carro já vai funcionar de forma diferente.

Esse item também é muito fácil de detectar porque na aceleração o carro não vai desenvolver. O condutor vai ter que acelerar mais, pisar mais forte no acelerador para que o carro desenvolva na velocidade necessária. Se precisar subir uma pequena ladeira, dá para perceber que o carro não desenvolve. Isso pode ser percebido rapidamente.

O carro vai começar a soltar uma quantidade de fumaça maior e, normalmente, uma fumaça escura. Isso mostra que a queima no sistema de combustão não está equilibrada. Isso pode ser também por conta do combustível adulterado.