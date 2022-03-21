A estrutura de parte do calçadão desmoronou e agravou a situação na região. Há riscos para o edifício ao lado Crédito: Divulgação/Crea-ES

Your browser does not support the audio element. Entrevista com o secretário de Obras de Guarapari, Emanuel Oliveira

Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória , o secretário Emanuel Oliveira afirmou que a obra de enroncamento está sendo feita no local de forma imediata. O trabalho começou nesta segunda-feira (21) e, segundo o secretário, deve durar até a semana que vem. "Estamos iniciando de forma imediata o enroncamento para proteger o restante do muro e evitar que afete a estrutura do prédio", disse Emanuel Oliveira.

O QUE É ENRONCAMENTO? O processo anunciado pela Prefeitura de Guarapari chamado de enroncamento consiste na instalação de blocos de pedras para conter o avanço do mar — ajudando a evitar a erosão. Costuma ser utilizado para a proteção de um trecho. Nesse caso, é o primeiro reparo antes da reconstrução do muro.

Ainda conforme o secretário de Obras de Guarapari, após o trabalho de enroncamento, a prefeitura pretende reconstruir o muro que está desmoronando. Para isso, uma empresa deve ser contratada. A previsão é que os trabalhos, cuja data de início não foi divulgada, durem entre 60 e 90 dias. Emanuel não informou mais detalhes sobre a contratação.

"É um muro antigo que, de fato, apresenta problemas. Isolamos o local, interditamos por questão de segurança. Por isso, não é permitido o trânsito de pessoas. O prédio está tudo 'ok' com ele. Estamos monitorando para que isso não se agrave" Emanuel Oliveira - Secretário de Obras de Guarapari

Your browser does not support the audio element. Interdição em Guarapari - rachaduras em calçadão dobram de tamanho

À CBN Vitória, o secretário disse que as chuvas anunciadas para o começo do outono preocupam para a continuidade das obras, mas manteve a expectativa de reconstrução em até 90 dias.

"PRÉDIO NÃO FOI INTERDITADO, MAS AS COISAS MUDAM EM 24 HORAS", DIZ CREA-ES

Desde a última segunda (14), quando a Prefeitura de Guarapari começou a ser procurada pela reportagem de A Gazeta, a administração informou buscar soluções de engenharia. Desde então, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) foi ao local e fez avaliações.

A mensagem é de alerta sobre o risco de o muro cair sobre visitantes. A situação é considerada grave e, na avaliação do presidente do Crea-ES, Jorge Silva, as obras são emergenciais. Ele afirma que as fendas no calçadão ficaram maiores, atingindo em alguns pontos até 80 centímetros

Your browser does not support the audio element. Entrevista com o presidente do Crea-ES, Jorge Silva

"Foi feito um laudo técnico que aponta que no momento ainda não há risco de o prédio sofrer alguma questão de colapso. Mas entendemos que a cada 24 horas coisas estão mudando. Temos chuva pra chegar, a gente acompanha, então pode ser um processo erosivo a ser considerado" Jorge Silva - Presidente do Crea-ES

De acordo com Jorge Silva, o Crea-ES tomou todas as medidas cabíveis para evitar que o problema se agrave ainda mais.