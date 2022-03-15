O local está interditado e sem previsão de liberação. Após o aparecimento de rachaduras de até 40 cm de abertura em um trecho do calçadão da Praia da Areia Preta, em Guarapari , nos arredores do Edifício Solar do Atlântico, uma equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) esteve no município na manhã desta segunda-feira (14) e realizou um levantamento detalhado da situação.

Segundo o Crea-ES, a ação, que foi coordenada pelo gerente de Relacionamento Institucional de Engenharia Civil, Ambiental e de Segurança do Trabalho, Giuliano Battisti, e pelo gerente de Fiscalização de Engenharia Civil da entidade, Leonardo Leal, aconteceu em conjunto com a Defesa Civil de Guarapari e teve como objetivo verificar se o deslocamento que causou as rachaduras apresenta risco para os empreendimentos ao redor.

Your browser does not support the audio element. Com rachaduras, calçadão da Praia da Areia Preta é interditado em Guarapari

Fiscais do Crea-ES constataram que alguns pontos da cratera possuem aberturas de quase 40 cm Crédito: Divulgação/Crea-ES

Os especialistas do Conselho também estão verificando a existência de responsáveis técnicos pela construção da edificação e pelas reformas realizadas no local nos últimos dias.

"Verificamos que a movimentação marinha tem causado erosão na base do muro que sustenta parte do calçadão e que isso pode ter contribuído para o aparecimento das rachaduras, com aberturas de até quarenta centímetros. Isso evidencia um risco de desabamento do muro e da calçada" Giuliano Battisti - Gerente de Relacionamento Institucional de Engenharia Civil, Ambiental e de Segurança do Trabalho do Crea-ES

As rachaduras foram ocasionadas pela força da água contra a estrutura Crédito: Divulgação/Crea-ES

O presidente do Crea-ES, Jorge Silva, afirmou que o Conselho continuará acompanhando a situação de perto. “Nossos especialistas farão a análise e os pareceres técnicos e os dados serão entregues a Defesa Civil para que sejam tomada as devidas providências.”, afirmou.

Devido aos riscos envolvidos e a gravidade dos problemas encontrados, o local permanecerá isolado para evitar acidentes. O acesso do edifício pelo trecho também está preventivamente interditado, mas os moradores conseguem acessar o condomínio por outra entrada, pela garagem.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Guarapari enviou nota, por volta das 16h, informando, por meio da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos (Semop), que o local permanece interditado, desde a manhã desta segunda-feira (14). "A Semop estuda soluções de engenharia para corrigir o problema".