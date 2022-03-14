Motorista abandona ônibus ligado com passageiros dentro em Guarapari

No vídeo, a mulher narra que os passageiros ficaram prejudicados, tendo que aguardar sozinhos por um novo condutor e também por um cobrador. "Dei graças a Deus que peguei um ônibus para vir para a Praia do Morro, para a Associação Pestalozzi. O motorista estava esperando o outro, que não apareceu, e então abandonou o ônibus ligado com os passageiros dentro. Nova moda! Sem cobrador, e o motorista 'meteu o pé'. Estamos aqui aguardando cobrador e motorista. É mole? Não aguento isso, não", reclama a passageira.