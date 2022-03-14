Motorista abandona ônibus ligado com passageiros dentro em Guarapari

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (14), gravado por uma passageira de transporte público, mostra uma situação inusitada. Ao parar para realizar uma troca de turno durante o horário da manhã, o motorista de uma linha de ônibus municipal de Guarapari deixou o veículo ligado e foi embora, sem aguardar pela chegada do funcionário que ficaria em seu lugar.
No vídeo, a mulher narra que os passageiros ficaram prejudicados, tendo que aguardar sozinhos por um novo condutor e também por um cobrador. "Dei graças a Deus que peguei um ônibus para vir para a Praia do Morro, para a Associação Pestalozzi. O motorista estava esperando o outro, que não apareceu, e então abandonou o ônibus ligado com os passageiros dentro. Nova moda! Sem cobrador, e o motorista 'meteu o pé'. Estamos aqui aguardando cobrador e motorista. É mole? Não aguento isso, não", reclama a passageira.
Após ter acesso à gravação, a reportagem de A Gazeta procurou a Viação Lorenzutti, responsável pela linha. A empresa informou que a atitude do motorista foi equivocada e que essa conduta não é comum em trabalhadores da companhia. "Ele já foi chamado à empresa e as providências serão tomadas. Com certeza não é comum ocorrer isso", informou a assessora jurídica Bianca Lorenzutti.