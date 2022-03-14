Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Praia do Morro

Motorista abandona ônibus ligado com passageiros dentro em Guarapari

No horário da troca de turno, o motorista de uma linha de ônibus municipal deixou o veículo ligado e foi embora, sem aguardar pela chegada do funcionário que ficaria em seu lugar
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

14 mar 2022 às 19:07

Publicado em 14 de Março de 2022 às 19:07

praia do morro
Motorista sai de ônibus e deixa passageiros sozinhos em troca de turno em Guarapari Crédito: Leitor | A Gazeta
Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (14), gravado por uma passageira de transporte público, mostra uma situação inusitada. Ao parar para realizar uma troca de turno durante o horário da manhã, o motorista de uma linha de ônibus municipal de Guarapari deixou o veículo ligado e foi embora, sem aguardar pela chegada do funcionário que ficaria em seu lugar.
No vídeo, a mulher narra que os passageiros ficaram prejudicados, tendo que aguardar sozinhos por um novo condutor e também por um cobrador. "Dei graças a Deus que peguei um ônibus para vir para a Praia do Morro, para a Associação Pestalozzi. O motorista estava esperando o outro, que não apareceu, e então abandonou o ônibus ligado com os passageiros dentro. Nova moda! Sem cobrador, e o motorista 'meteu o pé'. Estamos aqui aguardando cobrador e motorista. É mole? Não aguento isso, não", reclama a passageira.
Após ter acesso à gravação, a reportagem de A Gazeta procurou a Viação Lorenzutti, responsável pela linha. A empresa informou que a atitude do motorista foi equivocada e que essa conduta não é comum em trabalhadores da companhia. "Ele já foi chamado à empresa e as providências serão tomadas. Com certeza não é comum ocorrer isso", informou a assessora jurídica Bianca Lorenzutti.

Veja Também

Motociclista fica ferido em acidente com ônibus em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari ônibus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados