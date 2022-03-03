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Na Bacutia

Vídeo: cardume se aproxima da praia e surpreende banhistas em Guarapari

Registro foi feito pelo internauta João Paulo Almeida na Praia da Bacutia. Especialistas informaram que a aproximação é uma defesa da espécie para fugir de predadores
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 mar 2022 às 11:48

Publicado em 03 de Março de 2022 às 11:48

Guarapari
O cardume se aproximou bastante da costa na área onde estavam os banhistas na Bacutia Crédito: João Paulo Almeida | Internauta
A Praia da Bacutia, em Guarapari, é um dos pedacinhos mais disputados e procurados por banhistas e turistas que frequentam a orla da Cidade Saúde, especialmente na alta temporada, como é o caso do verão. Só que, nos últimos dias, mais precisamente entre o último final de semana de carnaval e a Quarta-Feira de Cinzas, os frequentadores tiveram que "dividir" o espaço com um visitante ilustre. Ou melhor, com milhares de visitantes.
O internauta João Paulo Almeida filmou o momento em que um cardume gigantesco se aproxima inicialmente da área rochosa da praia, e depois se desloca em direção à faixa de areia, bem próximo de onde as ondas quebram.
A chegada repentina do cardume pegou de surpresa os banhistas que estavam na água. Um garoto chega a recuar quando os milhares de peixinhos nadam na direção dele. Pouco depois, outras pessoas percebem a presença do cardume e vão na direção dos peixes, inclusive crianças. A cena foi tão inesperada que um mergulhador se aproveitou por estar com um esnórquel (equipamento usado para respirar mesmo submerso) para nadar junto aos peixes.

QUAL ESPÉCIE?

A reportagem de A Gazeta procurou por especialistas em peixes marinhos para tentar identificar qual a espécie em questão aparece no vídeo, mas apenas pela gravação não é possível apontar com precisão qual seria ela.
Entretanto, o biólogo Daniel Gosser Motta explicou que este tipo de formação de cardume compacto e a aproximação dele bem próximo da costa é um movimento de defesa para se protegerem de predadores, que podem ser peixes maiores, golfinhos e outros animais marinhos.
Apesar do "susto" causado nos banhistas presentes na Praia da Bacutia, o professor do curso de Oceanografia da Ufes e coordenador científico do Projeto Amigos da Jubarte, Agnaldo Martins, afirmou que a presença deste tipo de cardume é comum e pode ser explicada pelo o que ele define como "viés de disponibilidade".
"No verão, existe mais gente na praia, ainda mais nesse período, então é mais fácil as pessoas registrarem.  Há também o fato da água estar muito mais calma e transparente, então fica fácil distinguir um cardume na água. São fatores que facilitam estes registros", detalha o especialista. 
Outro fator levado em consideração pelo coordenador, e com respaldo científico, é o  recrutamento de peixes marinhos durante o verão. Isso ocorre pelo nascimento de peixes em meses anteriores e quando atingem um tamanho um pouco maior, eles se refugiam em regiões mais rasas da costa, pois os predadores não conseguem se aproximar. 
Em relação à espécie do cardume, Agnaldo também aponta a dificuldade em identificar somente pelo vídeo, mas entre as muitas possibilidades, ele aponta a incidência de peixes pelágicos, que habitam naturalmente na coluna d'água, como pequenas sardinhas e manjubinhas, espécies filtradoras e que se alimentam também nestas regiões. 

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