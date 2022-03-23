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Sinais de maus-tratos

Vídeo: polícia apreende bezerro em garagem de casa em Colatina

Animal foi recolhido e passará pela avaliação de um veterinário para verificar as condições de saúde. O ambiente onde ele estava é considerado inapropriado pela polícia

Publicado em 

23 mar 2022 às 13:13

Publicado em 23 de Março de 2022 às 13:13

Animal ficava na garagem da casa, em Colatina
Animal ficava na garagem da casa, em Colatina Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um bezerro foi apreendido pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (23) com sinais de maus-tratos em uma casa no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o delegado Ricardo Barbosa, o animal era mantido em configurações inapropriadas para a saúde dele.
O bovino ficava em uma garagem cimentada, em um espaço fechado por um caminhão estacionado. O ambiente não é adequado para o animal, explicou Barbosa. O delegado disse que recebeu um relato de que outro bezerro morreu de fome no local, porque teve dificuldade de adaptação.
“O animal era submetido a maus-tratos. O piso não é apropriado, o espaço é muito pequeno para a sobrevivência dele, não há uma acomodação própria. Nós vamos verificar a situação da saúde, mas vemos que ele perdeu massa”, contou o delegado.
A polícia já havia recebido denúncias anteriormente e viu o animal, mas não pode retirá-lo porque não tinha uma acomodação preparada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Colatina e um hospital para uma avaliação médico-veterinária.
O dono do animal não estava no local, mas a mãe dele contou aos policiais que bezerros permaneciam naquele espaço e posteriormente eram levados a uma propriedade rural. “Ainda não sabemos os motivos pelos quais essa pessoa armazena esses animais, porque o dono do bezerro não estava em casa”, comentou Barbosa.
O animal passará por análise e os laudos serão encaminhados à delegacia, que apura o caso. O proprietário do bezerro pode responder pelo crime de maus-tratos. A pena neste caso é de detenção, de três meses a um ano, e multa.

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