Vídeo: polícia apreende bezerro em garagem de casa em Colatina

Animal ficava na garagem da casa, em Colatina Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um bezerro foi apreendido pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (23) com sinais de maus-tratos em uma casa no bairro São Silvano, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Segundo o delegado Ricardo Barbosa, o animal era mantido em configurações inapropriadas para a saúde dele.

O bovino ficava em uma garagem cimentada, em um espaço fechado por um caminhão estacionado. O ambiente não é adequado para o animal, explicou Barbosa. O delegado disse que recebeu um relato de que outro bezerro morreu de fome no local, porque teve dificuldade de adaptação.

“O animal era submetido a maus-tratos. O piso não é apropriado, o espaço é muito pequeno para a sobrevivência dele, não há uma acomodação própria. Nós vamos verificar a situação da saúde, mas vemos que ele perdeu massa”, contou o delegado.

A polícia já havia recebido denúncias anteriormente e viu o animal, mas não pode retirá-lo porque não tinha uma acomodação preparada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Colatina e um hospital para uma avaliação médico-veterinária.

O dono do animal não estava no local, mas a mãe dele contou aos policiais que bezerros permaneciam naquele espaço e posteriormente eram levados a uma propriedade rural. “Ainda não sabemos os motivos pelos quais essa pessoa armazena esses animais, porque o dono do bezerro não estava em casa”, comentou Barbosa.