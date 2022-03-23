"Cheguei a chorar", diz músico após saber que violino foi recuperado em Cachoeiro

Músico que teve instrumento roubado recupera violino em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

O violino foi encontrado pela Polícia Militar e entregue na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, segundo o músico Junior Montenegro. “Me mandaram a foto e é o meu violino. Vou na delegacia buscá-lo hoje. Cheguei a chorar ao receber a notícia, pois ele é parte de mim. Estou muito aliviado”, contou Montenegro.

Violinista há 15 anos, Junior foi roubado na madrugada de sábado (12), quando estava a caminho da Rodoviária de Cachoeiro, de onde seguiria para Vitória. Em entrevista ao repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, ele relatou que foi surpreendido por um homem, que apareceu correndo atrás dele e já com intenções de levar o violino.

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Além do instrumento, o homem levou uma mochila com a carteira, documentos e roupas do violinista. Após o roubo, a vítima voltou para casa e, em seguida, foi à delegacia registrar boletim de ocorrência.

Atualmente, o músico atua na Casa Verde, projeto social que busca promover oportunidades ofertando aulas de música.

Em nota, a Polícia Militar disse que o instrumento foi recuperado durante patrulhamento no bairro Alto Amarelo, quando visualizaram um homem, que fugiu, entrando em um imóvel desabitado e utilizado, geralmente, para armazenar drogas.

Quando os militares entraram no local, encontraram 39 pedras de crack, dois pedaços de entorpecentes de maconha, oito papelotes de cocaína, além do violino.