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Avaliado em R$ 12 mil

"Cheguei a chorar", diz músico após saber que violino foi recuperado em Cachoeiro

Junior Montenegro teve o violino roubado no último dia 12. Ele recebeu a informação da polícia que o instrumento havia sido recuperado nesta terça (22)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 mar 2022 às 09:49

Publicado em 23 de Março de 2022 às 09:49

Músico que teve instrumento roubado recupera violino em Cachoeiro
Músico que teve instrumento roubado recupera violino em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
músico Junior Montenegro, que teve o violino roubado no último dia 12, na Rua 25 de Março, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu a notícia na noite desta terça-feira (22) que o instrumento foi localizado. O objeto é avaliado em R$ 12 mil e foi feito à mão por um luthier. Instrumento o acompanhava há seis anos.
O violino foi encontrado pela Polícia Militar e entregue na Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, segundo o músico Junior Montenegro. “Me mandaram a foto e é o meu violino. Vou na delegacia buscá-lo hoje. Cheguei a chorar ao receber a notícia, pois ele é parte de mim. Estou muito aliviado”, contou Montenegro.
Violinista há 15 anos, Junior foi roubado na madrugada de sábado (12), quando estava a caminho da Rodoviária de Cachoeiro, de onde seguiria para Vitória. Em entrevista ao repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, ele relatou que foi surpreendido por um homem, que apareceu correndo atrás dele e já com intenções de levar o violino.
Além do instrumento, o homem levou uma mochila com a carteira, documentos e roupas do violinista. Após o roubo, a vítima voltou para casa e, em seguida, foi à delegacia registrar boletim de ocorrência.
Atualmente, o músico atua na Casa Verde, projeto social que busca promover oportunidades ofertando aulas de música.
Em nota, a Polícia Militar disse que o instrumento foi recuperado durante patrulhamento no bairro Alto Amarelo, quando visualizaram um homem, que fugiu, entrando em um imóvel desabitado e utilizado, geralmente, para armazenar drogas.
Quando os militares entraram no local, encontraram 39 pedras de crack, dois pedaços de entorpecentes de maconha, oito papelotes de cocaína, além do violino. 
Já a Polícia Civil, disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e já identificou o autor do roubo. Até o momento, o suspeito não foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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