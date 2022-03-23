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Santa Maria de Jetibá

Com alívio pelo padrasto preso, adolescente ainda não sabe que irmã morreu

Irmão de Fernanda, o lavrador Gilson Oto Hammer, disse que a família espera uma equipe de psicólogos para conseguir passar a informação à adolescente
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 mar 2022 às 07:15

Publicado em 23 de Março de 2022 às 07:15

Adolescente sobrevive à facada
Gilson ao lado da irmã de 14 anos, Fernanda Crédito: Arquivo Pessoal
Aliviada com a prisão do padrasto, a adolescente Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, ainda não sabe que a irmã morreu. As duas e a mãe foram esfaqueadas dentro de casa, no último domingo (20), em Santa Maria de Jetibá.
Em conversa com a repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, o irmão de Fernanda, o lavrador Gilson Oto Hammer, disse que a adolescente ainda não sabe da morte da irmã Angelica, porque a família está esperando uma equipe de psicólogos para conseguir passar a informação a ela.
“Infelizmente, ela não sabe do ocorrido ainda. Cheguei lá e dei um oi para ela. Assim que cheguei, a psicóloga conversou comigo para, em hipótese alguma, falar alguma coisa para ela”, relatou.
"Quando cheguei, a primeira coisa que ela perguntou foi sobre a Angelica. Falei da cadela dela, que ela ama demais, e que o meu padrasto foi preso"
Gilson Oto Hammer - Lavrador 
Com alívio pelo padrasto preso, adolescente ainda não sabe que irmã morreu
A adolescente deixou a UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e foi transferida para a enfermagem. A mãe dela, Evanilda, segue na unidade de tratamento intensivo.
Angelica, de 24 anos, e a irmã, Fernanda, de 14 anos
Angelica, de 24 anos, e a irmã, Fernanda, de 14 anos Crédito: Reprodução

RELACIONAMENTO CONTURBADO

Gilson explicou ainda que o relacionamento da mãe dele e do padrasto era conturbado, o que levou os filhos a saírem de casa.
“A minha mãe já estava com esse cara há 10 anos. Tem um histórico de briga, infelizmente era constante. Ele fazia constantes ameaças a ela, mas minha mãe também não largava direito, até que um dia nós saímos de casa. A minha irmã Angelica, que faleceu, conseguiu tirar a Fernanda. Ela disse: ‘eu vou com você, Angelica, nem que eu tenha que entrar dentro da sua casa’”, contou o irmão.
Da esquerda para a dirieta: Angelica, Evanilda e Fernanda
Da esquerda para a dirieta: Angelica, Evanilda e Fernanda Crédito: Faello fotos / Reprodução

O CASO

Valdeni Plaster, de 45 anos, já preso, é o suspeito de esfaquear a esposa, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, e duas enteadas dentro de casa na tarde deste domingo (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá.
Angelica Oto Hammer, de 24 anos, não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, o homem usou um facão para ferir as vítimas.
Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas.

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