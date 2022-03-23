Gilson ao lado da irmã de 14 anos, Fernanda Crédito: Arquivo Pessoal

Em conversa com a repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, o irmão de Fernanda, o lavrador Gilson Oto Hammer, disse que a adolescente ainda não sabe da morte da irmã Angelica, porque a família está esperando uma equipe de psicólogos para conseguir passar a informação a ela.

“Infelizmente, ela não sabe do ocorrido ainda. Cheguei lá e dei um oi para ela. Assim que cheguei, a psicóloga conversou comigo para, em hipótese alguma, falar alguma coisa para ela”, relatou.

"Quando cheguei, a primeira coisa que ela perguntou foi sobre a Angelica. Falei da cadela dela, que ela ama demais, e que o meu padrasto foi preso" Gilson Oto Hammer - Lavrador

Your browser does not support the audio element. Com alívio pelo padrasto preso, adolescente ainda não sabe que irmã morreu

Angelica, de 24 anos, e a irmã, Fernanda, de 14 anos Crédito: Reprodução

RELACIONAMENTO CONTURBADO

Gilson explicou ainda que o relacionamento da mãe dele e do padrasto era conturbado, o que levou os filhos a saírem de casa.

“A minha mãe já estava com esse cara há 10 anos. Tem um histórico de briga, infelizmente era constante. Ele fazia constantes ameaças a ela, mas minha mãe também não largava direito, até que um dia nós saímos de casa. A minha irmã Angelica, que faleceu, conseguiu tirar a Fernanda. Ela disse: ‘eu vou com você, Angelica, nem que eu tenha que entrar dentro da sua casa’”, contou o irmão.

Da esquerda para a dirieta: Angelica, Evanilda e Fernanda Crédito: Faello fotos / Reprodução

O CASO

Valdeni Plaster, de 45 anos, já preso, é o suspeito de esfaquear a esposa, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, e duas enteadas dentro de casa na tarde deste domingo (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá.

Angelica Oto Hammer, de 24 anos, não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, o homem usou um facão para ferir as vítimas.