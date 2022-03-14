Músico pede ajuda para achar violino de R$ 12 mil roubado em Cachoeiro

Um músico teve o violino dele roubado no último sábado (12), na Rua 25 de Março, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o violinista Junior Montenegro, o objeto está avaliado em R$ 12 mil, mas, mais que o prejuízo financeiro, o que mais o chateia é que junto se foram os sentimentos e a memória de um instrumento que o acompanhava há seis anos.
O fato aconteceu entre 4h e 5h da madrugada de sábado, quando o músico estava a caminho da Rodoviária de Cachoeiro, de onde seguiria para Vitória. Em entrevista ao repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, Junior Montenegro relatou que foi surpreendido por um homem, que apareceu correndo atrás dele e já com intenções de levar o violino. “Ele sacou uma arma de fogo e colocou na minha cintura. Foi bem assustador”, falou o músico.
De acordo com Junior, o criminoso que levou o violino tem entre 38 a 45 anos de idade, é alto, branco, forte e estava usando bermuda azul marinho e blusa branca listrada. Além do instrumento, o homem também levou uma mochila com a carteira, documentos e roupas do violinista. Após o roubo, a vítima voltou para casa e, em seguida, foi à delegacia registrar boletim de ocorrência.
INSTRUMENTO DE TRABALHO
O violinista disse que ficou em choque com o ocorrido. “Era o meu instrumento de trabalho. Não é nem tanto pelo dinheiro, mas pelo instrumento. É como se fosse a extensão do meu corpo, é algo muito afetivo”, explicou.
Ainda de acordo com Junior Montenegro – que é músico há 15 anos – a perda do violino fará uma diferença muito grande na vida dele. “As melhores memórias que eu tenho na música são de momentos em que esse instrumento me acompanhou”, disse.
O violinista contou que o sentimento de impotência e de tristeza que o dominou também tem relação com a falta que o instrumento lhe fará no trabalho, já que ele é professor de música e, sem o violino, fica complicado dar aulas.
Atualmente, Junior atua na Casa Verde, projeto social que busca promover oportunidades ofertando aulas de música. Foi lá onde ele começou. “Sou professor no local onde eu comecei, com muito orgulho”, ressaltou.
Segundo o músico, para que ele possa ministrar as aulas e terminar os trabalhos em Vitória, a Casa Verde vai ceder um violino emprestado. Contudo, Junior Montenegro disse que deseja muito recuperar o instrumento que foi roubado, pois será difícil conseguir outro. Segundo a vítima, o objeto foi feito à mão pelo luthier Julio Cesar Vesper.
"Espero que quem pegou ou tenha visto o violino, possa entrar em contato comigo, pela Casa Verde, e me devolver. O instrumento é o meu ganha-pão. Tenho ele há seis anos, é um companheiro já"
O QUE DIZ A POLÍCIA
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. “Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, comunicou.
A polícia destacou, ainda, que a população pode ajudar na investigação fazendo denúncias por meio do Disque-Denúncia 181. O denunciante não precisa se identificar.
Músico pede ajuda para achar violino de 12 mil reais roubado em Cachoeiro