Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Levado em assalto

Músico pede ajuda para achar violino de R$ 12 mil roubado em Cachoeiro

Violinista há 15 anos, Junior Montenegro teve o instrumento roubado por um criminoso armado na madrugada do último sábado (12), quando seguia para a rodoviária do município
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 mar 2022 às 17:28

Publicado em 14 de Março de 2022 às 17:28

Um músico teve o violino dele roubado no último sábado (12), na Rua 25 de Março, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o violinista Junior Montenegro, o objeto está avaliado em R$ 12 mil, mas, mais que o prejuízo financeiro, o que mais o chateia é que junto se foram os sentimentos e a memória de um instrumento que o acompanhava há seis anos.
Músico tem violino avaliado em R$ 12 mil roubado em Cachoeiro
Junior Montenegro é violinista há 15 anos Crédito: João Henrique Castro
O fato aconteceu entre 4h e 5h da madrugada de sábado, quando o músico estava a caminho da Rodoviária de Cachoeiro, de onde seguiria para Vitória. Em entrevista ao repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, Junior Montenegro relatou que foi surpreendido por um homem, que apareceu correndo atrás dele e já com intenções de levar o violino. “Ele sacou uma arma de fogo e colocou na minha cintura. Foi bem assustador”, falou o músico.
De acordo com Junior, o criminoso que levou o violino tem entre 38 a 45 anos de idade, é alto, branco, forte e estava usando bermuda azul marinho e blusa branca listrada. Além do instrumento, o homem também levou uma mochila com a carteira, documentos e roupas do violinista. Após o roubo, a vítima voltou para casa e, em seguida, foi à delegacia registrar boletim de ocorrência.

INSTRUMENTO DE TRABALHO

O violinista disse que ficou em choque com o ocorrido. “Era o meu instrumento de trabalho. Não é nem tanto pelo dinheiro, mas pelo instrumento. É como se fosse a extensão do meu corpo, é algo muito afetivo”, explicou.
Ainda de acordo com Junior Montenegro – que é músico há 15 anos – a perda do violino fará uma diferença muito grande na vida dele. “As melhores memórias que eu tenho na música são de momentos em que esse instrumento me acompanhou”, disse.
O violinista contou que o sentimento de impotência e de tristeza que o dominou também tem relação com a falta que o instrumento lhe fará no trabalho, já que ele é professor de música e, sem o violino, fica complicado dar aulas.
Atualmente, Junior atua na Casa Verde, projeto social que busca promover oportunidades ofertando aulas de música. Foi lá onde ele começou. “Sou professor no local onde eu comecei, com muito orgulho”, ressaltou.
Segundo o músico, para que ele possa ministrar as aulas e terminar os trabalhos em Vitória, a Casa Verde vai ceder um violino emprestado. Contudo, Junior Montenegro disse que deseja muito recuperar o instrumento que foi roubado, pois será difícil conseguir outro. Segundo a vítima, o objeto foi feito à mão pelo luthier Julio Cesar Vesper.
"Espero que quem pegou ou tenha visto o violino, possa entrar em contato comigo, pela Casa Verde, e me devolver. O instrumento é o meu ganha-pão. Tenho ele há seis anos, é um companheiro já"
Junior Montenegro - Violinista

O QUE DIZ A POLÍCIA

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. “Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, comunicou.
A polícia destacou, ainda, que a população pode ajudar na investigação fazendo denúncias por meio do Disque-Denúncia 181. O denunciante não precisa se identificar.
Músico pede ajuda para achar violino de 12 mil reais roubado em Cachoeiro

Veja Também

Pais reclamam da falta de carne na merenda de escolas em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim, a única cidade do ES com máscara obrigatória

Vídeo: polícia acha galpão com peças de carros roubados em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados