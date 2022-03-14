Músico pede ajuda para achar violino de R$ 12 mil roubado em Cachoeiro

Um músico teve o violino dele roubado no último sábado (12), na Rua 25 de Março, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim . Segundo o violinista Junior Montenegro, o objeto está avaliado em R$ 12 mil, mas, mais que o prejuízo financeiro, o que mais o chateia é que junto se foram os sentimentos e a memória de um instrumento que o acompanhava há seis anos.

Junior Montenegro é violinista há 15 anos Crédito: João Henrique Castro

TV Gazeta Sul, Junior Montenegro relatou que foi surpreendido por um homem, que apareceu correndo atrás dele e já com intenções de levar o violino. “Ele sacou uma arma de fogo e colocou na minha cintura. Foi bem assustador”, falou o músico. O fato aconteceu entre 4h e 5h da madrugada de sábado, quando o músico estava a caminho da Rodoviária de Cachoeiro, de onde seguiria para Vitória . Em entrevista ao repórter João Henrique Castro, da, Junior Montenegro relatou que foi surpreendido por um homem, que apareceu correndo atrás dele e já com intenções de levar o violino. “Ele sacou uma arma de fogo e colocou na minha cintura. Foi bem assustador”, falou o músico.

De acordo com Junior, o criminoso que levou o violino tem entre 38 a 45 anos de idade, é alto, branco, forte e estava usando bermuda azul marinho e blusa branca listrada. Além do instrumento, o homem também levou uma mochila com a carteira, documentos e roupas do violinista. Após o roubo, a vítima voltou para casa e, em seguida, foi à delegacia registrar boletim de ocorrência.

INSTRUMENTO DE TRABALHO

O violinista disse que ficou em choque com o ocorrido. “Era o meu instrumento de trabalho. Não é nem tanto pelo dinheiro, mas pelo instrumento. É como se fosse a extensão do meu corpo, é algo muito afetivo”, explicou.

Ainda de acordo com Junior Montenegro – que é músico há 15 anos – a perda do violino fará uma diferença muito grande na vida dele. “As melhores memórias que eu tenho na música são de momentos em que esse instrumento me acompanhou”, disse.

O violinista contou que o sentimento de impotência e de tristeza que o dominou também tem relação com a falta que o instrumento lhe fará no trabalho, já que ele é professor de música e, sem o violino, fica complicado dar aulas.

Atualmente, Junior atua na Casa Verde , projeto social que busca promover oportunidades ofertando aulas de música. Foi lá onde ele começou. “Sou professor no local onde eu comecei, com muito orgulho”, ressaltou.

Segundo o músico, para que ele possa ministrar as aulas e terminar os trabalhos em Vitória, a Casa Verde vai ceder um violino emprestado. Contudo, Junior Montenegro disse que deseja muito recuperar o instrumento que foi roubado, pois será difícil conseguir outro. Segundo a vítima, o objeto foi feito à mão pelo luthier Julio Cesar Vesper.

"Espero que quem pegou ou tenha visto o violino, possa entrar em contato comigo, pela Casa Verde, e me devolver. O instrumento é o meu ganha-pão. Tenho ele há seis anos, é um companheiro já" Junior Montenegro - Violinista

O QUE DIZ A POLÍCIA

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. “Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada”, comunicou.

A polícia destacou, ainda, que a população pode ajudar na investigação fazendo denúncias por meio do Disque-Denúncia 181. O denunciante não precisa se identificar.