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Jovem morreu

Justiça decreta prisão preventiva de acusado de esfaquear esposa e enteadas

Valdeni Plaster foi preso em flagrante na última segunda (21) em Santa Maria de Jetibá e encaminhado ao sistema penitenciário. Uma das enteadas faleceu
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 mar 2022 às 12:35

Publicado em 23 de Março de 2022 às 12:35

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Valdeni Plaster preso na última segunda-feira (21) Crédito: Reprodução
A Justiça converteu a prisão em flagrante de Valdeni Plaster em preventiva. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira (23). O homem foi autuado por um feminicídio e duas tentativas. Ele é acusado de esfaquear a esposa e duas enteadas — uma delas morreu.
Na decisão, a magistrada Mariana Lisboa Cruz destacou que “é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído”.
Mariana ainda evidenciou que, em liberdade, Valdeni Plaster poderia voltar a cometer crimes da mesma natureza.
“A liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza”.
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) manifestou-se requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Já a defesa requereu a liberdade provisória ou a aplicação de tornozeleira eletrônica, destacando que o indiciado trabalha e possui residência fixa.
Com base no Código Penal, a juíza de direito pode relaxar uma prisão ilegal, converter uma prisão em flagrante em preventiva e conceder a liberdade provisória. Na decisão, no entanto, a magistrada considerou a prisão em flagrante “perfeita e sem vícios”.
Conforme informou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), após a prisão em flagrante, Valdeni foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz. 

RELEMBRE O CASO

Valdeni Plaster, de 45 anos, já preso, é acusado de esfaquear a esposa, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, e duas enteadas dentro de casa na tarde deste domingo (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá. Angelica Oto Hammer, de 24 anos, não resistiu e morreu no local. A Polícia Civil informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, o homem usou um facão para ferir as vítimas.
Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas.
Justiça decreta prisão preventiva de acusado de esfaquear esposa e enteadas

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