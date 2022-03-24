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Caso de Santa Maria de Jetibá

"Ela foi como uma mãe pra mim", diz adolescente após saber da morte de irmã

O irmão de Fernanda, Gilson Hammer, contou em uma rede social como foi dar a notícia para a adolescente. Sobre a morte da irmã, ele escreveu: "Uma heroína"
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 mar 2022 às 10:12

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:12

Fernanda Oto Hammer, de 14 anos, agora sabe da morte da irmã, a jovem Angelica Oto Hammer. A família ainda não tinha relatado o ocorrido à adolescente por orientação de psicólogos. O irmão delas, Gilson Hammer, contou em uma rede social como foi dar a notícia e qual foi a reação da menina.
Publicação de Leonardo em rede social
Publicação de Gilson no perfil do irmão Leonardo após conversar com a Fernanda no hospital Crédito: Reprodução
De acordo com Gilson, a irmã Angelica lutou para poder ficar com a Fernanda e retirá-la de perto padrasto. Durante a conversa com o irmão, a menor recordou: "Ela foi como uma mãe pra mim, ela lutou pra salvar a minha mãe do meu padrasto e sendo morta no processo, a minha irmã foi uma heroína".
Na publicação, Gilson relata que o estado de saúde da irmã evoluiu e que ela não corre mais risco de vida. Fernanda deixou a UTI do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) no início da semana.
“É possível que amanhã ou depois de amanhã a minha irmã Fernanda possa descer e ir visitar a mãe, vai ser bom para as duas. Eu estou um tanto feliz, apesar dos pesares. Enterrei a minha irmã e depois fui cuidar da outra, sem poder dizer nada, precisamos esperar o momento certo para falar”, conta.
"Agora ela já sabe, é o direito dela, estamos nos consolando, agora posso ficar de luto pela Angélica"
Gilson Hammer - Irmão

MÃE SEGUE INTERNADA

A mãe dos irmãos segue internada e se recupera na UTI, segundo Gilson. “O que posso dizer é que a minha mãe está se recuperando bem, fui ver ela hoje, está muito abalada, está com muita dificuldade para falar, disse que me amava, pediu pelas duas filhas”, conta.
“Eu vi em seu rosto, ela parece saber o que houve com a falecida filha, falou do meu padrasto, o assassino, falou sobre o que ele havia feito, estava em choque, consegui tranquilizar ela, falei do meu padrasto, e que ele já está preso, que a filha de 9 anos está segura com os parentes, e mostrei um vídeo da Fernanda onde mostra que ela está bem”, explica o texto do jovem.

O CASO

Valdeni Plaster, de 45 anos, já preso, é o suspeito de esfaquear a esposa, Evanilda Oto Hammer, de 45 anos, e duas enteadas dentro de casa na tarde deste domingo (20), em Alto São Sebastião, interior de Santa Maria de Jetibá. Angelica Oto Hammer, de 24 anos, não resistiu e morreu no local.
A Polícia Civil informou que, de acordo com os primeiros levantamentos, o homem usou um facão para ferir as vítimas. Segundo apuração da TV Gazeta, o ataque teria acontecido depois que o suspeito chegou em casa bêbado e discutiu com a mulher. As filhas foram defender a mãe e também foram atacadas. 
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