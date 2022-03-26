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Tiroteio na rua

Adolescente é morto na frente da mãe ao voltar de padaria em Cariacica

Jeferson Gabriel Santos, de 14 anos, havia saído de casa para comprar pão. Na volta, se viu no meio de um tiroteio e acabou morto com 10 tiros. A mãe dele estava no portão de casa e passou mal ao ver o crime

Publicado em 26 de Março de 2022 às 12:52

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

26 mar 2022 às 12:52
Jeferson Gabriel Santos, de 14 anos, foi assassinado quando voltada da padaria, em Cariacica
Jeferson Gabriel Santos, de 14 anos, foi assassinado quando voltava da padaria, em Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal
Era 7h30 quando Jeferson Gabriel Santos, de 14 anos, saiu para comprar pão no bairro Santa Rosa, Cariacica, na manhã deste sábado (26). No trajeto de volta para a casa, o adolescente se viu no meio de um tiroteio. Ele foi atingido por cerca de 10 tiros e acabou caindo morto na calçada.
Do portão de casa, a mãe do adolescente assistiu toda a cena. Ela passou mal e precisou ser atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com familiares, o adolescente não tinha qualquer tipo de envolvimento com o crime.
"Era só escola, casa, igreja. Não era de sair para nenhum lugar", disse uma tia de Jeferson em entrevista para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
Guerra de tráfico
Ambulância do Samu foi acionada para atender a mãe de Jeferson, que passou mal ao ver o filho sendo morto Crédito: Oliveira Alves
Polícia Militar confirmou que o menino era inocente. Ele teria sido vítima de bandidos que disputam pontos de tráfico de drogas na região de Santa Rosa. Na manhã deste sábado, os criminosos teriam ido até o local de moto e atirado contra as pessoas na rua.
"Eles vieram aqui mas não encontraram quem estavam procurando, que eram as pessoas envolvidas, e aí cometeram crime com um inocente", relatou o sargento da PM Abissalão Teodoro.
A morte de Jeferson deixou os moradores assustados. "Cada dia um vai comprar pão. Hoje era o dia dele comprar o pão. Ele saiu e não voltou", disse um vizinho do menino, que preferiu não se identificar.
Segundo ele, há pelo menos três anos, o bairro vive com medo de ataques. "Eles já tinham avisado que qualquer um que pegasse pela frente, eles iam fazer isso", completou.
Por causa disso, segundo uma tia de Jeferson, o sobrinho evitava padarias próximas a locais perigosos. "Ele não ia nas padarias mais perto da boca, preferia vir aqui para baixo porque achava que não tinha risco. E aí aconteceu isso hoje. A gente quer justiça", pediu.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, ninguém foi preso. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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