Adolescente é morto na frente da mãe ao voltar de padaria em Cariacica

Jeferson Gabriel Santos, de 14 anos, foi assassinado quando voltava da padaria, em Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal

Era 7h30 quando Jeferson Gabriel Santos, de 14 anos, saiu para comprar pão no bairro Santa Rosa, Cariacica , na manhã deste sábado (26). No trajeto de volta para a casa, o adolescente se viu no meio de um tiroteio. Ele foi atingido por cerca de 10 tiros e acabou caindo morto na calçada.

Do portão de casa, a mãe do adolescente assistiu toda a cena. Ela passou mal e precisou ser atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com familiares, o adolescente não tinha qualquer tipo de envolvimento com o crime.

"Era só escola, casa, igreja. Não era de sair para nenhum lugar", disse uma tia de Jeferson em entrevista para a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Ambulância do Samu foi acionada para atender a mãe de Jeferson, que passou mal ao ver o filho sendo morto Crédito: Oliveira Alves

Polícia Militar confirmou que o menino era inocente. Ele teria sido vítima de bandidos que disputam pontos de tráfico de drogas na região de Santa Rosa. Na manhã deste sábado, os criminosos teriam ido até o local de moto e atirado contra as pessoas na rua.

"Eles vieram aqui mas não encontraram quem estavam procurando, que eram as pessoas envolvidas, e aí cometeram crime com um inocente", relatou o sargento da PM Abissalão Teodoro.

A morte de Jeferson deixou os moradores assustados. "Cada dia um vai comprar pão. Hoje era o dia dele comprar o pão. Ele saiu e não voltou", disse um vizinho do menino, que preferiu não se identificar.

Segundo ele, há pelo menos três anos, o bairro vive com medo de ataques. "Eles já tinham avisado que qualquer um que pegasse pela frente, eles iam fazer isso", completou.

Por causa disso, segundo uma tia de Jeferson, o sobrinho evitava padarias próximas a locais perigosos. "Ele não ia nas padarias mais perto da boca, preferia vir aqui para baixo porque achava que não tinha risco. E aí aconteceu isso hoje. A gente quer justiça", pediu.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, ninguém foi preso.